Coupe d’Algérie - tirage au sort : Aujourd’hui, 18h30, à l’école supérieure d’hôtellerie

La commission nationale de Coupe d'Algérie a annoncé que la cérémonie des tirages au sort des huitièmes de finale et des quarts de finale de la Coupe d'Algérie pour la catégorie « Seniors « aura lieu aujourd’hui dimanche 13 janvier 2019 à18h30' à l'école supérieure hôtellerie et de restauration (ESHRA) sise à Ain Benian. L'événement étant exclusivement couvert et transmis en direct par l'Etablissement public de télévision, diffuseur officiel de la Coupe d'Algérie, les caméras des autres chaines de télévision ne sont pas autorisées à filmer la cérémonie. Les médias intéressés par la couverture de l'événement sont informés qu'une zone mixte sera organisée à la fin du tirage au sort. La division médias de la fédération alimentera son site par des photos et vidéos des tirages au sort.