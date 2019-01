JSK : Les Canaris, victorieux face au MOB

La JSK est recollée de nouveau au leader l'USMA à la faveur de sa victoire, vendredi, face au MOB par la plus petite des marges. Avec une différence d'un point -en attendant de voir ce que fera l'USMA face au NAHD mardi-, la course pour le titre est plus que jamais relancée. Le match entre l'ESS et l'ASAM étant reporté en raison des fortes chutes de neige qui s'étaient abattues sur la ville de Sétif, rendant le terrain du 8-Mai-45 impraticable, c'est la JSK qui aura été la plus grande bénéficiaire de la première partie de la 17e journée après sa victoire face au MOB (1-0) dans le derby kabyle. L'enjeu du match et les conditions météorologiques dantesques ont fait que le jeu soit bridé, mais le petit but de Hamroun en première mi-temps aura suffit au bonheur des Canaris. Il faut dire qu’ils ont parfaitement eu la maîtrise de la situation, en dépit de quelques tentatives des visiteurs. Il est vrai aussi que si l'on compte les ratages monumentaux d'Uche (au moins trois), la JSK l'aurait emporté par un score peut être plus sévère, mais il n'en demeure pas moins que ce succès compte gros dans la mesure où il relance sérieusement les Canaris dans la course au titre. Un temps largué par l'USMA qui avait fini la phase aller championne d'automne avec sept points d'avance, les coéquipiers de Salhi sont revenus désormais à une unité seulement. Ce classement reste provisoire, mais il n'en demeure pas moins que cela ne manquera pas de mettre sérieusement la pression sur le leader, en appel ce mardi à Bologhine où il devra affronter une équipe du NAHD conquérante. À la JSK, le discours officiel appelle à la patience. «On joue le maintien», répondent Dumas et Mellal, mais il n'en demeure pas moins qu'en interne le groupe vise bel et bien le titre surtout depuis l'élimination sans gloire de la JSK en Coupe d'Algérie.

Amar B.