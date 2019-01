Compétitions Africaines : Fortunes diverses pour les clubs Algériens

Fortunes diverses pour les deux représentants algériens, engagés vendredi dans les différentes compétitions africaines. En effet, le Nasr Hussein Dey s’est incliné face au Ahly Benghazi (Libye), au stade Chadli-Zouiten de Tunis, par le score étriqué de (1 à 0), à l’occasion de la première manche des 16es de finale de la Coupe de la CAF.

L’unique réalisation de cette rencontre très équilibrée a été l’œuvre de Djibril Bouguelmaoui (90’+4), suite à une balle arrêtée. Toutefois, le NAHD conserve toutes ses chances pour accéder à la phase des poules. Pour se faire, le Nasria doit faire preuve de plus d’efficacité lors de la manche retour prévue le 19 janvier prochain à 17h45, au stade 5-Juillet (Alger). «C’est une défaite au goût amer, je ne vous le cache pas. Sincèrement, on ne méritait pas de perdre. Le nul aurait était plus juste au vu de la physionomie de cette confrontation équilibrée. Cela dit, le NAHD n’est pas encore éliminé. Nous auront l’occasion de renverser la situation à domicile, lors de la deuxième manche, nous en sommes capables. Nous l’avons déjà fait au tour précédant face à un adversaire aussi coriace», a indiqué l’entraîneur du Nasria, Lacette, visiblement déçu après la défaite de son team. En Ligue des champions, les Sanafirs de Constantine ont eu plus de réussite. Les protégés du technicien français, Denis Lavagne se sont imposés sur le fil, face à la formation tunisienne du Club Africain. Confrontés à un géant du continent, le CSC s’est imposé par le score de (1 à 0), à l’occasion de cette première journée de la phase des groupes. Le but de la victoire est signé Belkheir (85’). Dans une action individuelle, l’attaquant du Chabab, qui venait de faire son entrée en jeu, a d’abord éliminé un défenseur avant de tromper le portier d’un tir à la limite de la surface de réparation. Pour rappel la rencontre a été délocalisée au stade olympique de Sousse, qui a compté plus de supporters constantinois que tunisois. Le club africain avait raté un penalty juste avant, par l’intermédiaire de Chemakhi. «Franchement, je ne m’attendais pas à un aussi bon début dans cette prestigieuse compétition. On avait misé sur un nul et on revient avec trois précieux points face à un redoutable adversaire. Il faut remercier les Sanafirs qui ont fait le déplacement en masse à Sousse pour soutenir leur équipe. C’est en partie grace à eux que cette précieuse victoire s’est concrétisée. A présent, il faut penser au prochain match et confirmer face à un autre monstre du continent, en l’occurrence le TP Mazembe. Un autre succès nous permettra sans doute de mieux aborder la suite du parcours dans se groupe relevé», a déclaré le coach Denis Lavage à l’issue de cette partie très disputée. À l’occasion de la prochaine journée, prévue le 19 janvier prochain, le CSC sera hôte d’un autre ogre de l’Afrique, à savoir le TP Mazembé.

Rédha M.