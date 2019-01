Bénin : La FIFA accompagne la promotion du sport dans ce pays

La Fédération internationale de football (FIFA) s'est engagée à accompagner la promotion du sports au Bénin au niveau des écoles. Cette décision s'est exprimée à l'issue de la signature, à Cotonou, par la FIFA et le ministère béninois du Tourisme, de la Culture et des Sports, d'un mémorandum d'entente sur le sports à l'école. « La signature de ce mémorandum est une grande première qui place le Bénin sur la bonne voie de la réalisation du projet des classes sportives. Par cet acte, la FIFA s'est engagée à accompagner désormais la promotion du sports à l'école que le gouvernement béninois avait annoncé à travers les classes sportives et dont la convention de mise en œuvre devra être signée au plus tard au mois de mars 2019», a indiqué le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Homeky. Pour sa part, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué la vision du président béninois pour le sports en général, mais aussi pour le football en particulier. «A travers la signature de ce mémorandum d'entente, on a pu définir nos axes de coopération pour le développement du football au Bénin. Mais déjà, on a pu constater le travail effectué par le gouvernement béninois partout dans le pays, pour non seulement le développement de football mais aussi pour le sports en général, avec les classes sportives fondées sur un engagement très conséquent sur les infrastructures et sur l'éducation», a souligné Infantino. Il est à rappeler que l'institutionnalisation des classes sportives au Bénin, est l'un des projets inscrits dans le Programme d'Actions du Gouvernement (Pag) qui vise à détecter les talents dans le domaine des sports, qui seront utilisés par les clubs en division dans les différents championnats. Au total, 89 classes sportives sont prévues sur toute l'étendue du territoire national à raison d'une classe par commune sauf Cotonou qui doit en accueillir 13.