Ligue 1-Mobilis (17e journée), CRB 0 – PAC 0 : Le Chabab complique sa situation

Lanterne rouge du championnat, le CRB devait absolument gagner ce match devant son public venu nombreux lui apporter son soutien indéfectible, afin d’entamer l’opération sauvetage afin de tenter d’éviter la relégation. Très mal loti, le Chabab n’avait pas le droit à l’erreur. Face à un onze du Paradou AC solide et très bien en place, composé de jeunes joueurs hyper motivés et tactiquement disciplinés avec de nombreux talents, à l’image des Missibah, Loucif, Boudaoui et autres, Nessakh et ses coéquipiers, malgré leur vouloir et leur détermination, n’ont pas réussi à trouver la faille. Certes à au moins trois reprises, notamment en seconde période, par l’entremise respectivement de Nessakh, Djerrar (77’) et Balegh (86’), ils avaient la possibilité d’ouvrir la marque et d’inscrire le but de la victoire. Hélas, le manque d’altruisme et de lucidité dans le dernier geste, ne permet pas au Chabab de faire la différence.

Les supporters se sont impatientés et y ont cru jusqu’à la dernière minute, malheureusement pour eux et pour les joueurs, staff technique et dirigeants, la délivrance ne viendra pas. Le coup de sifflet final de l’arbitre Saïdi tombe tel un couperet sur tous les Belouizdadis qui à ce moment-là prennent conscience que l’opération maintien n’est pas en bonne voie. L’équipe de Laaquiba a certes tout tenté, mais franchement elle donnait l’impression de manquer de puissance et d’imagination dans le jeu. Le PAC qui comme à ses habitudes à développer du beau jeu sur le plan collectif, s’est montré bien en jambe et très difficile à manier. Il s’est procuré lui aussi quelques bonnes opportunités offensives mais l’efficacité et la réussite continuent à le poursuivre. Le CRB tout comme le PAC se bat pour assurer son maintien, même si les Pacistes ne sont pas autant menacés par la relégation que les Belouizdadis. Le coach Abdelkader Amrani à du pain sur la planche et doit rapidement trouvé la formule idoine qui permettra à son équipe de gagner à l’avenir un maximum de matches pour espérer se tirer d’affaires. Ce qui est loin d’être gagné au vu des insuffisances relevées dans le jeu de l’équipe et cette impuissance qui s’y dégage à chacune de ses apparitions sur le terrain. Toutefois, le CRB dispose malgré tout de certains atouts tels Sayoud, Bechou et Chatal qui permettent aux supporters de continuer à espérer des lendemains meilleurs. De toutes les manières, ce qui est certain, c’est que Selmi and Co ne sont pas prêts à lâcher prises et ils ont décidés à se racheter lors des prochains matches come ils l’ont fait savoir à la fin de la rencontre. Quant au Paradou AC, il doit se montrer plus incisif sur le plan offensif pour traduire sa force dans le jeu efficacement. Au vu de la qualité de cette équipe et des joueurs qui la composent, on estime qu’elle a largement les moyens de réussir de bien meilleurs résultats à l’avenir. A signaler l’expulsion méritée de Djerar côté CRB, incorporé en cours de jeu pour une agression caractérisée sur un joueur adverse dans le temps additionnel.

Mohamed-Amine Azzouz