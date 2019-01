Installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie - Irak

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Irak a été installé, mercredi dernier, au siège de l'Assemblée populaire nationale. Le vice-président de l'APN, Abderrezak Terbèche, qui a présidé la cérémonie d'installation, en présence du Chargé d'affaires de l'ambassade d'Irak, M. Arkane Hardane Abdelgheffar, s'est félicité «des bonnes» relations entre l'Algérie et l'Irak, et de la volonté de l'Algérie de «promouvoir» ses relations avec l'ensemble des pays arabes et musulmans, particulièrement l'Irak, avec lequel elle a des relations «historiques» et partage plusieurs «dénominateurs communs». Une interaction «efficace et constante» des parlementaires des deux pays, au sein du groupe d'amitié, permettra l'échange de vues et d'idées, la clarification et l'unification des positions concernant plusieurs questions communes», a expliqué M. Terbèche, qui a mis en avant les missions assignées au Parlement, en particulier, la Chambre basse, fixées dans la Constitution de 2016, qui accorde «une place de choix à la diplomatie parlementaire, étant complémentaire à la diplomatie officielle». Le diplomate irakien a mis l'accent, de son côté, sur «l'importance» de consolider les relations bilatérales à différents niveaux, appelant les parlementaires à «jouer un rôle clé dans le confortement de ce rapprochement, à travers l'échange d'expériences et d'expertises et les accords conclus entre l'Algérie et l'Irak».