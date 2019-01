M. Benmessaoud reçoit l’ambassadeur brésilien

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue, jeudi dernier, avec l'ambassadeur du Brésil à Alger, Eduardo Botelho Barbosa, les voies et moyen à même d'élargir la coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé «les relations bilatérales solides» liant les deux pays, soulignant «leur souci de les développer à travers l'élargissement des domaines de coopération», a noté le communiqué. A cette occasion, M. Benmessaoud a salué les efforts consentis par l'ambassadeur brésilien dans «le renforcement de la coopération entre les deux pays, ce qui a été concrétisé sur le terrain par la création d'une école-pilote spécialisée dans la taille des pierres précieuses, la bijouterie traditionnelle et l'orfèvrerie, constituant un exemple concret de la coopération Sud-Sud», a ajouté la source.