NOUVELLES D’ORAN

Foncier industriel



Des projets en souffrance

Les opérateurs ayant bénéficié d’assiettes foncières dans le cadre des mesures incitatives à l’investissement, qui n’ont pas lancé leur projet ou n’ont pas respecté les délais, ont intérêt à trouver une bonne excuse à leur défaillance.

En effet et dans le cadre des mesures locales prises pour relancer le dossier des investissements et afin de mettre en œuvre le programme du président de la République M.Abdelaziz Bouetflika visant notamment à encourager les investissements privés, le wali d’Oran a procédé à l’installation d’une commission locale chargée de faire un état des lieux actualisés sur les projets annoncés ayant bénéficié des avantages de l’Etat et qui sont en souffrance, non entamés ou bien alors ceux accusant un grand retard. Cette commission est composée des représentants des domaines, de la direction de l’industrie et des mines, pour le côté investissements productifs, et ceux de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction pour tout ce qui concerne les promotions immobilières. La nouvelle instance a pour mission d’enquêter sur le terrain des circonstances des projets concernés. Ce n’est pas la première fois que les autorités locales engagent des mesures concrètes pour faire face à la pénurie du foncier industriel.conformément aux directives du gouvernement, elles mènent depuis quelques années, une course contre la montre pour récupérer les terrains attribués dans le cadre de la promotion de l’investissement et concernés par la décision d’annulation pour non-respect des cahiers des charges. Ces annulations, qui s’inscrivent dans le cadre de l’assainissement du foncier industriel, ont permis l’année dernière la récupération d’importantes assiettes foncières, totalisant une superficie globale de plus de 15 hectares. Par ailleurs, de nombreuses mises en demeure ont été adressées aux opérateurs accusant un grand retard dans la réalisation de leurs projets.

La 1ère catégorie des annulations concerne les opérateurs qui ont obtenu des actes de concession durant la période étalée entre 2013 et 2014 et ont reçu l’ordre de versement, mais qui, à ce jour, n’ont pas payé les frais de concession. Cela concerne, essentiellement, les terrains de la zone d’activité de Boutlélis destinée, particulièrement, au secteur pharmaceutique, parapharmaceutique et à l’industrie agroalimentaire.

La 2e catégorie touche les opérateurs détenteurs d’un acte de concession, mais qui n’ont pas encore déposé leurs permis de construire au niveau des services compétents. Quant à la 3e catégorie, elle concerne les investisseurs ayant obtenu l’acte de concession et le permis de construire, mais n’ont pas encore démarré leurs projets faute de crédits bancaires.

jeunes agriculteurs

Des dispositifs publics de soutien

Outre les grands projets, les responsables du secteur de l’agriculture dans la wilaya d’Oran œuvre à encourager les jeunes à investir dans ce domaine, notamment à travers, les différents dispositifs de soutien à l’emploi mis en place par le gouvernement. L’on croit savoir à ce propos, que la caisse nationale d’assurance chômage a financé en 2018 plus de 31 projets intervenant dans le secteur de l’agriculture. Il s’agit surtout des projets qui concernent les activités d’élevage bovin, la culture sous serre, le transfert et recyclage du plastique. S’agissant des investissements privés Oran a bénéficié de projets d’envergure, notamment dans le domaine de l’élevage avicole et le conditionnement, a-t-on appris d’un responsable de la direction des services agricoles d’Oran (DSA). Il s’agit entre autres, d’un projet de réalisation d’un immense abattoir bovins et d’ovins, lancé la Sarl « Viande d’Or ». Ce complexe dont le coût global d’investissement est estimé à plus de 142 milliards de centimes, devrait créer 197 postes d’emplois. Selon la fiche technique du projet, ce complexe-abattoirs est doté de tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement de ce type d’activité, notamment les dépôts de stockage et une chaîne de froid. Sa capacité de production est de 400 têtes bovines par jour de viande bovine et 1200 têtes ovines/ jour. L’autre projet non moins important dont a bénéficié le secteur à Oran, est celui du grand complexe avicole du « groupe Mellal » qui dispose d’un immense hangar pour les poussinières, d’une capacité de 105 mille poussins et un centralisateur d’œufs pour le conditionnement. Le chantier de réalisation de ce complexe a été lancé et sa réception finale est prévue incessamment. Le complexe Mellal représente un investissement de l’ordre de 83 milliards de centimes et devrait générer 85 emplois permanents. Concernant cette même activité, un autre complexe avicole est en cours de réalisation dans la zone d’activité de Tafraoui et il concerne, cette fois-ci, l’élevage des repro-chairs. Le complexe en question s’étend sur une superficie de 9 hectares et dispose de 6 bâtiments d’élevages et d’un bloc sanitaire et d’une capacité de production est de 72.000 unités. A noter aussi que la première ferme réalisée dans le cadre du partenariat public-privé a vu le jour dans wilaya d’Oran. Ce partenariat a été conclu entre la direction des services agricoles et le groupe Sahraoui qui a proposé l’achat de 65% des parts de la SPA appelée OPDA « L’Oranaise de la Production et de Développement Agricole ». Cette ferme dénommée « Si El Miloud » à vocation céréalière s’étend sur une superficie de 1449 hectares. Le business plan présenté par le partenaire privé comprenait, la plantation arboricole fruitière de 800 hectares, de 100 Ha d’oliviers et 20 Ha de serres. Avant ce partenariat, le rendement céréale ne dépassait pas les 5 à 6 quintaux par hectare, il est passé actuellement à 25 quintaux par Ha » avait indiqué le DSA d’Oran à notre journal

Création d’Un club des artisans

boulangers

Un club des artisans boulangerie et des activités nutritionnelles "El Bahia" a été créé à la maison de l’artisanat de Hai Essabah (Oran), afin de "contribuer au processus de développement local", selon ces initiateurs.

Ce club est constitué d’artisans opérant dans 33 activités et métiers de boulangerie et de la nutrition dont la fabrication des pâtes, les conserves, les fruits secs, les huileries, la chocolaterie, les produits salés, la fabrication du pain traditionnel et des pâtisseries, a souligné le président de cette association à l’APS, en marge de la rencontre organisée par la chambre d’artisanat et des métiers d’Oran.

Parmi les objectifs assignés à cette association figurent l’organisation de sessions de formation au niveau des daïras et des communes de la wilaya, la création d’espaces de commercialisation et d’exposition de ces produits.

Le club devra également encourager l’intégration d’autres activités de boulangerie et de nutrition, créer un cadre de travail entre boulangers et les minoteries, procéder à des achats groupés de matières premières et des équipements à des prix subventionnés, a ajouté Tegali Mohammed Farid.

Cette association intervient dans le sillage des orientations du ministère du tourisme et l’artisanat pour encadrer les artisans dans différentes spécialités et les activités artisanales.

Ce club permet aux artisans de soulever leurs préoccupations dans un cadre réglementaire, et élargir les activités de nutrition surtout en zones rurales. L’expérience de la formation de la femme rurale à Tafraoui dans l’activité de fabrication des pâtes alimentaires a eu un franc succès.

Le nombre d’inscrits à la chambre d’artisanat et des métiers a atteint à Oran 1.408 artisans exerçant dans 33 activités de boulangerie et de nutrition.

Par ailleurs le club "El Bahia" est la 4eme association créée après celles des clubs des artisans bijoutiers, des artisans coutriers "Main d’or" et des artisans de construction et ce, dans le cadre du programme mis en place par la CAM, a rappelé son président Boukhari Ferhat.



Développement des PME et PMI

Des chiffres encourageants



Le secteur des petites et moyennes industries dans la wilaya d’Oran poursuit son développement et se structure davantage avec l’émergence de pas moins de 8700 PME et PMI sur les 06 zones industrielles et d’activités. Selon des chiffres avancés par le premier responsable de l’exécutif local, sur un total de 410 déposés à Oran auprès de la commission de l’investissement de wilaya 281 projets ont reçu un avis favorable.

A cela s’ajoute 69 dossiers d’investissements intervenant dans le secteur des travaux publics, de la construction et du bâtiment, 62 projets dans le secteur du tourisme, 62 autres dans les services, 55 projets dans le secteur de l’agriculture, 20 dans le secteur du transport, 7 dans le secteur du textile et du tissage et enfin 6 dossiers dans le secteur de la pharmacie et des produits parapharmaceutiques. En ce qui concerne précisément les PMI et les PME, leur tissu connaît depuis quelques années un important, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, durant ces dernières années.

En effet, selon un rapport sur le développement du secteur correspondant à la période allant de 2011 à 2017, le nombre des PMI et PME est passé de 19.600 à 25.000, soit une évolution de 5.400 PME. Cette hausse significative a permis la création de 19.000 nouveaux postes, indique le document. On relève, par ailleurs, que le taux de concentration des PME par 1.000 habitants est de 13, équivalent au ratio national avec une prépondérance des services de 58 %, suivi par l'industrie 13% et le tourisme 6%.

Cette dynamique est corroborée par l'accompagnement des structures locales, en l’occurrence le FGAR qui a soutenu 13 entreprises pour un montant de 3.095.685.548 DA, l'ANDI avec I ‘éligibilité de 1.695 projets pour un montant de 759.418.000.000.00 DA, et la mise à niveau de 249 PME, grâce au mécanisme de l’ANDPME. Ce rapport fait état de l’émergence des filières industrielles et une dynamique d’investissement soutenue, et cite l’exemple du pôle de sidérurgie de Béthioua qui a généré plus de 3.000 emplois, le pôle automobile à Oued Tlélat (Renault production), et pétrochimique au niveau des deux communes d'Arzew et Béthioua, ainsi que le pôle agro¬alimentaire à Boutlélis et Tafraoui (les unités de production de sucre).

Ainsi, il est indiqué que la wilaya d’Oran a enregistré une forte dynamique d'investissement, grâce à l’approbation de 837 dossiers pour une superficie octroyée de 1.214 hectares, dont 350 actes de concession ont été délivrés. Les projets retenus totalisent un montant d'investissement de l'ordre de 295 milliards de dinars et permettront à terme de créer 64.000 emplois, a-t-on indiqué.

Dans cette nouvelle cartographie, l’activité industrielle domine avec 42%, suivie des services avec 29% et le tourisme 14%. L'analyse des filières industrielles montre, quant à elle, que la wilaya d'Oran participe à la couverture des besoins nationaux pour plus de 50% des produits issus de la sidérurgie, métallurgie avec plus de 3,5 millions tonnes/an. Elle représente, aussi, une part non négligeable dans l’agro-alimentaire avec une production de 175.000.000T/an (tous produits confondu) et enfin un pic de production automobile de 100.000.