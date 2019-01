Sétif : La criminalité en baisse

A Sétif, l’année 2018 a été marquée par une baisse de la criminalité et des accidents de la route : C’est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le lieutenant colonel Madoui Karim, chef du groupement territorial de la gendarmerie de cette wilaya en présence des cadres de ce corps de sécurité et des représentants locaux de la presse nationale.

Dans son intervention, le commandant du groupement territorial qui a qualifié les représentants de la presse nationale de partenaires actifs, n’a pas manqué de souligner l’ensemble des éléments qui ont conduit à un tel constat positif ,mettant particulièrement l’accent sur les efforts qui ont été consentis tout au long de cette année par les unités de la Gendarmerie nationale dans cette vaste wilaya du pays et partant le plan d’intervention qui a été mis en place conformément aux grandes orientations du haut commandement.

Dans ce contexte, l’intervenant qui a illustré tous ces propos par des chiffres révélateurs comparés à ceux de l’année 2017 fera état de cette présence constante des éléments de ce corps de sécurité sur le terrain et plus que la répression, la part privilégiée qui a été consacrée à la proximité, la prévention et toutes ces actions de sensibilisation exercées tout au long de l’année en milieu scolaire, sur les routes et autres points névralgiques de cette wilaya.

Des résultats d’autant plus palpables qu’ils s’intègrent dans une démarche qui place la ressource humaine au cœur de l’action et sont à la mesure des moyens technologiques importants qui sont dès lors mis en œuvre sur tous les fronts par les unités de la Gendarmerie nationale dans la réalisation d’objectifs aussi importants que ceux de la formation et la modernisation.

Comment sinon expliquer cette baisse du nombre d’accidents de la route qui à diminué dans une proportion de 22,98% et est passé de 248 en 2017 à 191 l’an dernier avec seulement 95 accidents corporels contre 156 en 2017 soit là aussi prés de 40% de moins.

Dans cette wilaya ou le réseau routier atteint aujourd’hui les 4.332 kms avec pas moins de 75 km d’autoroute, 12 routes nationales de 635 km, 24 chemins de wilaya qui s’étalent sur 680 km et 298 chemins communaux d’une longueur de 2.933 km. Le nombre d’accidents de la route à l’exception de certains chemins communaux est en forte régression sur tous les axes y compris l’autoroute où il est de moins de 97%.

La criminalité sous toutes ses formes n’est pas sans s’inscrire sachant là aussi que l’activité de la police judiciaire a connu une baisse de 7,11% en plus de cette régression de 18% pour le crime organisé.au moment ou l’activité de la police administrative a dépassée le seuil de 90% par rapport à 2017 tout comme celle de la sécurité routière qui a augmenté de 72% par rapport à cette même période.

F. Zoghbi