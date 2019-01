Un week-end glacial

La neige a fait son apparition, depuis hier, sur l’ensemble des wilayas de l'est et du centre du pays, à la faveur des dernières dégradations climatiques affectant les reliefs de ces régions qui dépassent les 700 mètres d'altitude, indique un bulletin spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de météorologie.

Les premiers flocons de neige sont apparus, hier, sur les hauteurs de la chaîne montagneuse de l’Atlas blidéen dans la wilaya de Blida. Ces chutes de neige, tant attendues par les citoyens, annoncent bel et bien l’installation de l’hiver. Habillées d’un manteau blanc, les montagnes de l’Atlas blidéen se métamorphosent et offrent un paysage magnifique et splendide. Hier, aux premiers rayons de soleil, certaines familles, les jeunes surtout, se sont ruées vers Chréa pour profiter du paysage féerique qu’offre le site.

Des flocons de neige ont aussi recouvert dans la nuit du jeudi et hier la capitale notamment à Bouzaréah, Ben Aknoun, Kouba, Hydra... Les voitures étaient couvertes de neige.

Aussi, les habitants d’Alger ont-ils ressenti une véritable baisse de la température, ces trois derniers jours, particulièrement durant la matinée marquée par un froid glacial. Hier matin, la température enregistrée à Alger avoisinait les 1 et 2 degrés.

Les chutes de neige ont affecté, les reliefs de l'Est et du Centre-Est du pays dépassant les 900 mètres d'altitude, avant d'atteindre par la suite, le Centre à partir de 1.000 mètres d'altitude, indique un bulletin spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de météorologie.

Les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi, Bouira, Bejaia, Jijel, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Blida, Médéa et Aïn Defla ont été touchées, et l'épaisseur des neiges a atteint et même dépassé localement 25 cm précise la même source.

Les chutes de neige ont également affecté les reliefs des wilayas du Centre dépassant les 900 mètres d'altitude, à savoir Tissemsilt, Tiaret, le nord de Djelfa et le nord de Laghouat où l'épaisseur des neiges atteindra localement entre 10 à 15 cm, et ce jusqu'à hier à 12h00.



Tikjda ravit ses visiteurs



Profitant du week-end, des familles ont rejoint la station climatique de Tikjda qui a retrouvé sa splendeur hivernale grâce aux importantes quantités de neige enregistrées ces dernières 24 heures sur ses hauteurs, drainant depuis hier des dizaines de visiteurs. Les hauteurs de ce merveilleux site touristique étaient toutes revêtues d'un manteau blanc, offrant aux différents coins une beauté féerique. Malgré la chaussée glissante, plusieurs automobilistes venant de différentes wilayas du pays ont pu rejoindre ce bel endroit touristique, où se promenaient quelques familles venues la matinée profiter des beaux paysages que leur offre dame Nature en cette période hivernale.

Accompagnées de leurs petits enfants qui s'amusaient en jouant avec la neige, ces familles se prenaient en photos pour immortaliser ces joyeux moments. Bilel un père de famille lance en notre direction «je suis venu avec mes enfants pour profiter un peu de la neige qui rend ce site plus agréable».

Certains amoureux de la nature et du tourisme de montagne ont défié le risque de la chaussée glissante dans certains endroits pour se promener jusqu'à Tighzert, où la splendeur du site est indescriptible.



L’appel de la DGSN



Sur un autre plan, les chutes de pluie et de neige enregistrées ces dernières quarante-huit heures ont rendu la circulation automobile difficile sinon impossible au niveau de certains axes routiers et ce en raison de la fermeture de plusieurs routes et ponts dans plusieurs wilayas. Des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent de jolis paysages mais également des perturbations sur les routes. Plusieurs réseaux routiers sont coupés à la circulation.

Face à cette situation, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a appelé, les usagers de la voie publique, particulièrement les conducteurs de camions, de véhicules et de motocyclettes à faire preuve de "prudence et de vigilance" pendant la conduite.

Dans un communiqué rendu public à l'occasion des perturbations climatiques qui affectent certaines wilayas du pays, la DGSN a appelé les usagers de la route à "respecter la distance de sécurité et à effectuer le contrôle du véhicule avant le démarrage, en vérifiant, notamment, les feux et le système de freinage" et à faire "preuve de prudence et de vigilance notamment au niveau des pentes, virages et endroits enveloppés de brouillard".

La sûreté nationale rappelle le numéro vert 15 48 mis à la disposition des citoyens, 24h/24, pour demander assistance ou signaler un quelconque danger, a rappelé le communiqué.

R. S.

Des initiatives pour aider les sans-abri



Avec la baisse des températures, les associations ont actionné leur plan hiver, en vue d'aider les sans-abris. C'est le cas des équipes bénévoles du Croissant-rouge algérien (CRA) qui propose l’action «Soupe de l’hiver, face au froid».

Ces équipes sillonnent, depuis le mois de décembre dernier dès la tombée de la nuit, les rues et ruelles de différentes villes du pays pour venir en aide aux sans-abris et aux sans domicile fixe (SDF) ainsi qu’aux personnes précarisées, à la faveur de la traditionnelle opération de solidarité de l’hiver. Ces malheureux qui passent leur vie dehors auront ainsi droit à une soupe chaude tous les jours en ces temps de froid jusqu’à l’arrivée du printemps, grâce au Croissant-rouge algérien qui demeure la cheville ouvrière désintéressée de la solidarité en Algérie. Cette traditionnelle campagne «Soupe de l’hiver» a été lancée loin des feux de la rampe par les équipes du CRA, qui avaient commencé depuis plus d’un mois à aller à la rencontre des sans-abris et des sans domicile fixe (SDF) dans des endroits qu’ils connaissent bien et où se réfugient généralement ces pauvres gens en quête de protection contre le froid de l’hiver. Les repas chauds sont souvent accompagnés de distribution de médicaments, d’une assistance psychologique, d’effets vestimentaires et de couvertures avec la participation des éléments de la Sûreté de wilaya et de la Protection civile qui viennent épauler les équipes du CRA.

Sur un autre plan de jeunes bénévoles viennent, en aide à ces malheureux avec des initiatives citoyennes qui appellent aux dons et aux récoltes de vêtements, de couvertures et de médicaments pour permettre aux SDF de mieux supporter les températures hivernales.

«Nous faisions des distributions chaque hiver au niveau de la capitale et des wilayas limitrophes telles Blida, Tipasa, Boumerdès et Médéa. Nous ne sommes pas à notre première opération. Nous avons acquis une grande expérience en participant à ce genre d’action avec des associations et nous avons décidé de la poursuivre avec notre propre méthode», précise Fateh étudiant à l’université de Bab Ezzouar. Et d’ajouter «notre travail se fait à travers les réseaux sociaux et on répond toujours à nos appels pour aider ces gens sans ressources et sans toit».

Fateh et ses compagnons travaillent d’arrache-pied. Leur expérience sur le terrain leur a appris à trouver facilement les «coins où s’entassent les sans-abris». «Ces derniers ne sont pas tous des clochards. On trouve parmi eux des familles entières, des femmes, des hommes instruits, des retraités... chacun a son histoire… »

Ces jeunes, dont l’âge ne dépasse pas la trentaine, ne veulent pas se substituer aux institutions de l’Etat dans le domaine de l’action sociale, mais font en sorte que les opérations de proximité soient leurs créneaux privilégiés afin d’instaurer une tradition qui a tendance à se perdre de nos jours, celle de l’action de bienfaisance au fin fond de notre société. «Pour cet saison hivernale, nous allons essayer d’organiser chaque vendredi une sortie de bénévoles pour la distribution de repas chauds...», a affirmé Fateh, et de poursuivre «pour l’instant, nous avons récolté assez de dons pour nourrir 300 SDF», a-t-il indiqué. Ce jeune s’est aussi félicité de la présence sur le terrain de nombreux jeunes, faisant partie d’associations comme Nass-el-Khir, qui activent et font leur possible pour soutenir les sans-abris.

R. S.

Forêts



La « grande muraille verte », reprise en main



La forêt a toujours été source de vie et un lieu récréatif par excellence pour les populations. Cette importance en fait, qui prend l'aspect social parfois, et économique aussi, explique l'intérêt accordé, par les pays, et bien entendu l'Algérie, à ces écosystèmes riches et variés qui jouent un rôle déterminant dans l'équilibre biologique et la lutte contre la pollution et donc, la désertification ; un phénomène qui menace aujourd'hui, même le nord algérien, notamment avec les changements climatiques, à l'origine de l'élévation des températures, en plus de la tendance à la sécheresse qui perturbent les calendriers agricoles et réduisent sensiblement nos réserves en eau. Il faut dire que l'Algérie qui compte 4,1 millions d'hectares de forêts et maquis, a compris les enjeux du développement de ces espaces végétaux, qu'on tente d'élargir et même de créer autour des barrages hydrauliques, des autoroutes et autres. Il faut dire que la menace, sur les équilibres des écosystèmes, devenue quasiment inévitable dans un espace atmosphérique mondial, corrodé, par une pollution inquiétante, n’épargne point notre pays qui paie aussi les frais de la désertification et la dégradation des sols qui affecte pas moins de 7 millions d’hectares avec leur conséquences sur les plans social, économique et bien sûr écologique. Aujourd’hui, conscient des dangers encourus par les écosystèmes, notre pays renforce ses mécanismes pour la préservation de ces derniers, avec une feuille de route et de nouveaux objectifs ayant pour priorité l’extension du patrimoine forestier et même de l’extension du barrage vert. Le grand projet «vert», lancé, au début des années soixante-dix, considéré, comme le défi du siècle, en termes de boisement, est repris en main, par les pouvoirs publics et plus exactement le ministère de l’Environnement qui a lancé des études dans le but de réhabiliter et développer la ceinture verte qui a toujours été un rempart contre l’avancée du désert. La chargée du secteur a maintes fois relevé l’importance de ce projet appelé à redorer le blason de la ‘‘grande muraille verte’’, à travers des opérations et des mesures ciblées et réfléchies qui puissent donner plus de longévité et surtout d’efficacité au barrage vert. Cette réhabilitation, pilotée par la direction des forêts et la FAO, sera certainement, un pas vers un renforcement de l’option écologique et environnemental qui commence, ces dernières années, à se préciser, à travers la culture du vert qui émerge, avec des associations en rapport qui naissent et des voix qui se lèvent pour faire du respect de l’environnement, un acte de citoyenneté quotidien. Le train de… l’environnement est sur rails. Preuve en est, ces clubs verts, créés au niveau des écoles aujourd’hui, qui portent haut la cause écologique. Samia D.