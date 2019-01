M. Zitouni à Tizi Ouzou : Renforcer le référent culturel

Les musées de deux héros de la glorieuse révolution de Novembre 1954, Abane Ramdane et Krim Belkacem, seront annexés au musée régional du Moudjahid de M’douha de Tizi-Ouzou, qui prendra en charge leur gestion, a annoncé jeudi dernier le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, lors de sa visite. Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts que déploie son département pour la préservation de la mémoire de la révolution et la transmission de ses valeurs aux générations futures. Tayeb Zitouni, qui s’est dit très honoré de visiter ces musées dédiés à ces deux héros auprès des membres de leurs familles, a exhorté les jeunes à s’inspirer du combat héroïque mené par les chouhada et moudjahidine et à prendre exemple de leur sacrifice et de leur abnégation pour construire notre pays et consolider l’unité nationale et la cohésion sociale. « La fidélité aux sacrifices de nos chahids est là un devoir pour tous les Algériens qui doivent tous œuvrer à la préservation de leur glorieuse mémoire et considérer leur sacrifice suprême pour la libération de notre pays de la colonisation ». Le ministre s’exprimait lors d’une cérémonie organisée par l’association « Kabylie sport et culture » à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri pour honorer des moudjahidine et des personnalités du monde de la culture et des sports à l’occasion de la célébration de Yennayer 2969 à laquelle ont également assisté le wali, Abdelhakim Chater, et le président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf. M. Zitouni a affirmé que «la consécration de Yennayer comme journée nationale par le Président Abdelaziz Bouteflika est venue consolider la cohésion de la société algérienne et le référent culturel national ».

Bel. Adrar