Guelma : 6.000 unités prévues

Un programme de réalisation de 6.000 logements location-vente du programme 2 de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a été lancé jeudi dans les communes de Belkhir et Oued Zenati, à la faveur de la visite de travail du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisation et de la Ville, Abdelwahid Temmar à Guelma. Inspectant un site devant accueillir 5.400 unités à Hdjar Mankoub, dans la commune de Belkhir, à 8 km du chef-lieu de wilaya, confiées à deux entreprises, dont une étrangère, le ministre a souligné la nécessité de respecter les délais de réalisation et de livraison de ce projet. M. Temmar a également inspecté le projet de 600 logements de la même formule, implanté à Djbel El-Aansal dans la même commune, où il a appelé les autorités locales à exploiter le foncier de cette zone dans la réalisation des groupements d’habitation ruraux.

Le ministre a dans ce sens assuré que son département fournira à la wilaya de Guelma des aides financières supplémentaires pour l’habitat rural. Tout en écoutant les préoccupations des souscripteurs du programme (AADL 2), il a indiqué que la wilaya de Guelma a bénéficié en 2019 d’un quota supplémentaire de 560 unités AADL, assurant que les chantiers de ce programme seront lancés au cours du premier trimestre de cette année afin de répondre à toutes les demandes exprimées s’agissant de cette formule. M. Temmar avait entamé sa visite en présidant une réunion avec les responsables locaux au siège de la wilaya, portant sur l’état des lieux des différents programmes de logements de la wilaya, et les contours d’une feuille de route pour la distribution de logements.