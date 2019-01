AADL : Plus de 390.000 logements en chantier

«90% du programme de logements de type location-vente, de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, inscrit à l’échelle nationale, a été lancé», a affirmé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

S’exprimant en marge d’une cérémonie de pose de la première pierre d’un projet de 3.000 logements du programme AADL 2 à la nouvelle ville Ali- Mendjeli de Constantine, Abdelwahid Temmar a indiqué que plus de 390.000 logements AADL ont été lancés sur un total de 470.000 unités que compte ce programme à travers le territoire national. En effet, le programme AADL, faut-il le rappeler, prévoit, au titre de l’année 2019, la réalisation de 90.000 unités pour un montant de 462 milliards DA, et ce, afin de prendre en charge tous les souscripteurs ayant versé la première tranche du prix du logement, a-t-il indiqué. Le ministre a souligné que ce programme a été inscrit, en dépit des difficultés financières du pays, tout en rappelant la décision de prendre en charge les souscripteurs inscrits en 2001-2002 et ayant atteint 70 ans dans le cadre de la ‘‘Kafala’’ et de la note ministérielle du mois d’avril 2018. Le secteur a accordé le choix des sites en prenant en considération la date du dépôt, la distance entre le lieu de travail et le lieu de résidence, la disponibilité des logements au niveau des différents sites et la disponibilité du foncier, avait précisé auparavant le ministre. Concernant les entreprises ayant accusé des retards dans la réalisation des projets (70.000 unités à fin août 2017), M. Temmar a fait état de la résiliation des contrats de près de 10.000 logements que devaient réaliser 8 entreprises, parmi lesquelles 4 étrangères, dans les wilayas de Biskra, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Guelma, Mascara, Tissemsilt et Ain Defla. Dans le même cadre, les travaux de réalisation ont été relancés pour plus de 35.000 logements en sus du règlement du problème du foncier dans la majorité des wilayas, à l’exception d’Alger et Tizi-Ouzou où des efforts sont consentis pour y remédier. Concernant les recours, 54.460 requêtes ont été enregistrées dont 18.226 ont été acceptées, 3.273 autres acceptées sous réserves et 15.833 en cours d’examen concernant notamment le programme AADL 2, en attendant l’annonce des résultats vers la fin du mois de mars prochain. Le total des recours enregistrés dans le cadre du programme AADL 1 s’élève à 14.486, dont 9.991 ont été acceptés, 3.415 ont été refusés et 1.080 sous réserves. Tandis que le nombre de recours enregistrés dans le cadre du programme AADL 2 est estimé à 39.974, dont 8.235 acceptés, 13.713 refusés et 2.193 sous réserves. En outre, et dans le but de faciliter la communication entre l’AADL et ses souscripteurs, le département de l’Habitat a mis en place une application permettant aux souscripteurs de suivre leurs dossiers sur Internet, de retirer leurs propres documents, d’envoyer les papiers nécessaires à l’agence et de consulter les résultats finaux de leurs démarches. Par ailleurs, le ministre a invité les souscripteurs ayant récupéré les clefs de leurs logements à payer les loyers de façon régulière pour permettre à l’Agence de prendre en charge les frais de maintenance et de faciliter le travail des agents de nettoyage. De même qu’il a recommandé la mobilisation de tous les membres des familles pour préserver l’ensemble de ces cités, notamment les espaces extérieurs.

Il faut rappeler également que les souscripteurs au programme AADL 1 bénéficient d’une aide de l’Etat à hauteur de 69% contre le paiement d’un taux de 31% pendant une durée de 25 ans, les souscripteurs au programme AADL 2 bénéficient, quant à eux, d’une aide de l’Etat à hauteur de 61% contre le paiement de 39% de la valeur du logement, et ce, pendant la même durée.

Selon M. Abdelwahid Temmar, le programme inscrit au titre de l’exercice 2018 pour la réalisation de 120.000 unités a vu le lancement de 70.000 unités et l’étude de 33.000 autres. Il a fait état, sur ce point, de la préparation, par l’Agence, d’un «projet d’affectation d’un acte», un document, a-t-il précisé, qui accompagnera le souscripteur de la phase «ordre de paiement» jusqu’à l’attribution du logement. Il convient de rappeler à la fin que le programme de logements de type location-vente (AADL) qui compte 470.000 unités de logements a coûté au Trésor public 2.465 milliards de DA.

Salima Ettouahria