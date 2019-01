Peste des petits ruminants : Le vaccin disponible

M. Bouazghi a annoncé que le vaccin contre la peste des petits ruminants (PPR) sera disponible en quantités suffisantes, à la fin du mois de janvier, tout en assurant que la situation est maîtrisée.

«Nous avons mis plus de 400.000 doses du vaccin à la disposition des éleveurs, et nous disposons encore en stock d'une quantité importante que nous acheminerons, à la demande des walis avec lesquels nous sommes en contact permanent, aux directions locales des services agricoles, et ce en attendant de recevoir d'autres lots du produit à partir de la fin du mois de janvier», a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse .

Et d'ajouter : «Je peux vous assurer que le gouvernement a rapidement réagi à l'épidémie, et des mesures d'urgence ont été prises après l'établissement d'un diagnostic clair de la situation et l'identification de la souche virale responsable de la pathologie, en ce sens qu'une commande a été passée auprès des producteurs de vaccins afin de disposer dans les plus brefs délais d'une quantité suffisante.»

M. Bouazghi a tenu à rappeler que l'éradication de ce fléau relevait également de l'observance par les éleveurs des mesures d'hygiène préconisées par les services vétérinaires, en sus de l'application stricte des décisions concernant la fermeture des marchés à bétail, ainsi que l'interdiction de déplacement du cheptel.

À souligner que l'inspectrice en chef des services agricoles, Mme Djahida Djenna, a affirmé, jeudi sur les ondes de la radio locale, qu'«aucun cas de n'a été, pour l'heure, déclaré». La responsable a également déclaré qu'il en était de même pour la fièvre aphteuse, autre zoonose ayant refait son apparition, ces derniers jours, en Algérie. Évoquant le calendrier de vaccination annuelle du cheptel, Mme Djenna a rappelé que le vaccin contre la peste des petits ruminants (PPR) était obligatoire depuis 2016, tout en appelant les éleveurs à faire preuve de patience.

«Nous procédons systématiquement, depuis maintenant trois ans, à la vaccination du cheptel contre la PPR, et la prochaine campagne devra être lancée au mois de mars. Cela dit, les éleveurs doivent comprendre qu'il ne sert à rien de vacciner une bête déjà atteinte par le virus, et que dans ce cas-là, elle doit être mise en quarantaine, en attendant une éventuelle guérison.» Dans ce contexte, et conformément aux dernières instructions du ministère de l'Agriculture, le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois, du marché hebdomadaire à bestiaux se trouvant à la commune du Khroub, ainsi qu'à l'interdiction de déplacement interwilayas du bétail, et ce dans le cadre de la lutte contre la PPR et la fièvre aphteuse qui se sont répandues dans certaines régions du pays.

Issam Boulksibat