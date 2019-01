céréales : Une production record de 60 millions de quintaux en 2018

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche s’est rendu, jeudi à Constantine, où il a procédé à l’ouverture des travaux d’une rencontre nationale sur les céréales, organsiée à la maison de la Culture Malek-Haddad, en présence de plusieurs intervenants issus de 37 wilayas.

M. Abdelkader Bouazghi a soutenu que la culture des céréales est «stratégique» pour l’Algérie, dans la mesure où cette dernière est liée à la sécurité alimentaire et, par la même, à la souveraineté nationale, affirmant que les pouvoirs publics ont mis tous les moyens au profit des agriculteurs. «L’État a toujours soutenu les agriculteurs afin d’augmenter la production des céréales et d’améliorer la qualité de ce produit», a-t-il affirmé, en révélant, à cette occasion, que l ’Algérie a produit en 2017 quelque 34 millions de quintaux, tandis qu’en 2018, le chiffre a été presque multiplié par deux pour atteindre 60 millions de quintaux, ce qui représente une évolution «très encourageante».

Le ministre a assuré que la production nationale des céréales peut dépasser celle de 2018, si toutefois les conditions climatiques sont favorables. «Ce record a permis d’alléger la facture des importations. Ces belles performances réalisées par notre secteur sont la concrétisation des programmes de développement agricoles mis en œuvre par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a-t-il relevé. Et d’enchaîner : «Cette rencontre nationale permettra de faire dégager des orientations et une feuille de route pour augmenter la production de céréale en Algérie.» Le premier responsable du secteur de l’Agriculture a révélé l’organisation des sessions de formation au profit des agriculteurs, et ce dans toutes les wilayas du pays, chose qui devrait pouvoir les informer et les accompagner via la création du Conseil national de la filière céréalière. «L’amélioration des indices de production, de collecte des surfaces irriguées, de distribution des engrais, du désherbage figurent parmi les éléments clés à prendre en considération pour booster la production nationale en céréales», a-t-il déclaré.

Il convient de signaler que plusieurs interventions techniques relatives à la préparation du sol, au respect des profondeurs dans le retournement de la terre, au traitement du sol, au désherbage, à la fertilisation, ainsi qu’à l’amélioration de l’itinéraire technique, ont ponctué cette rencontre.



Constantine : un modèle de performance



Au cours de cette visite, la délégation ministérielle a pu se rendre compte du fait que la production céréalière dans la wilaya de Constantine a atteint près de 3 millions de quintaux, constituant un «modèle de performance» au niveau national, comme l’a souligné le ministre, qui a indiqué que l’antique Cirta avait donné, lors de la précédente saison agricole, «l’exemple d’une région qui s’est pleinement investie dans le développement de la filière des céréales, considérée comme étant stratégique». «Constantine réalise des avancées palpables et considérables dans le domaine des légumineuses», a-t-il ajouté. Il a, d’autre part, mis à profit cette opportunité, pour affirmer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour améliorer «davantage» la production nationale en céréales, par la disponibilité de semences et d’engrais de qualité, et appelé les différents intervenants (agriculteurs, administration, institutions de financement et d’accompagnement) à œuvrer en rang «uni», pour «booster» cette filière.

De son côté, le président-directeur général de la Banque de l’agriculture et du développement rural a indiqué que près de 99% de crédits «Rfig», contractés par les agriculteurs de la wilaya de Constantine auprès de la BADR, ont été remboursés, et souligné que son établissement bancaire a traité, au cours de la dernière saison agricole, près de 2.000 dossiers de crédits «Rfig» d’une valeur de plus de 2 milliards de DA accordés aux agriculteurs de la wilaya de Constantine, mettant en avant les multiples opérations de modernisation du système de cette banque, en vue d’améliorer les prestations offertes.

