Trophée de la réussite au féminin : Participer au rayonnement de l’identité

La fondation Zaphira-Yacef, en partenariat avec l’association France Euro Méditerranée et sous le parrainage du ministère de la Culture, a organisé, hier au palais de la culture Moufdi-Zakaria, la 8e édition des trophées de la réussite au féminin. Cet événement, au cours duquel 9 femmes ont été primées pour leur engagement au sein de la société, est célébré pour la première fois hors de France. S’exprimant à cette occasion la présidente de la fondation Zaphira Yacef a souligné qu’elle était fière que cette édition se déroule pour la première fois en Algérie. Elle a, par ailleurs, déclaré que sa fondation a été créée en 2013, pour participer au rayonnement de l’identité algérienne, à la transmission de l’Histoire nationale ainsi qu’à la promotion du rôle de la femme. Il convient de signaler que Zaphira Yacef est architecte de formation et artiste peintre. Pour sa part la présidente de l’association France Euro méditerranée, Lila Boukortt a indiqué que son association lutte contre l’invisibilité car beaucoup de femmes travaillent dans l’ombre et a donc pour but de les valoriser. Elle a remercié le gouvernement algérien et le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi pour avoir mis à sa disposition tous les moyens pour organiser cet événement. Pour sa part, M. Ghaleb Bencheikh, président du jury du trophée de la réussite et président de la fondation de l’islam de France, a affirmé qu’il est important d’honorer les femmes car «la vie sans elles ne serait pas une vie». Parmi les femmes primées l’on citera, entre autres, Graziella Ferrera, Ginette Omassip, Cappucine Lemaire.

Sami Kaidi