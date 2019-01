Pour ses efforts en faveur de la corporation de la défense : Le président de la République honoré par les avocats

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré, hier, par les participants à la conférence internationale des avocats organisée sous son patronage par l’Union internationale des avocats des concerts avec l’ordre des avocats d’Alger. Les participants à cet événement ont tenu en effet à exprimer leur reconnaissance et gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat pour ses efforts consentis en faveur de la corporation de la défense et du système judiciaire en général. Une distinction a été réceptionnée à l’occasion, au nom du Président Bouteflika, par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. «Le parrainage de cette rencontre par le Président de la République reflète l’appui fort de son excellence à la profession d’avocat», a soutenu le bâtonnier d’Alger, Abdelmadjid Silini. Il mettra l’accent sur le fait que cette profession a connu un saut qualitatif en matière de législation, de jurisprudence, de justice et de formation». Rappelant le contenu du message du Président Bouteflika à l’occasion de la célébration de la journée nationale des Avocats, en mars dernier, M. Selini a indiqué que la corporation «aspire à être à la hauteur de la mission de défense qui requiert la formation continue». De son côté, le président de l’UIA, Issouf Baadhio a tenu à exprimer «ses vifs remerciements au Président Bouteflika pour le parrainage des travaux de cette rencontre», affirmant que l’Algérie «était résolument tournée vers le développement comme en témoignent ses multiples infrastructures aux normes internationales», M. Issouf a salué les avancées enregistrées dans le domaine de la justice. Pour sa part, M. Tayeb Louh a réitéré la détermination du Chef de l’Etat à conférer à la défense «une place prépondérante dans la réalisation des objectifs tracés, en premier lieu celui de l’édification de l’Etat de droit rendu possible grâce au rétablissement de la sécurité et de la paix».

K. A.