éducation : L’amorce d’un dialogue continu

Mme Benghebrit Nouria, ministre de l’Education a déclaré jeudi à Alger, lors d’un point de presse que «nous avons élaboré un calendrier de rencontres avec les partenaires sociaux. Il est prévu que nous nous rencontrions tout au long de la semaine prochaine afin d’examiner les revendications soulevées».

La ministre a fait savoir, à cet effet, que ces rencontres ne concernent pas uniquement les syndicats ayant déposé un avis de grève pour le 21 janvier mais l’ensemble des organisations syndicales.

Selon la première responsable du secteur, les rencontres ont débuté déjà mercredi, avec les représentants de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF). «Tous les points seront examinés séparément durant ces rencontres et l’ensemble des revendications à caractère pédagogique seront prises en charge», a-t-elle assuré.

A ce propos, elle a indiqué que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du protocole établi par le ministère qui veille à sa mise en œuvre. «L’inspecteur général de la pédagogie supervisera la concertation avec le partenaire social aux cotés des conseillers», a-t-elle ajouté.S’agissant des revendications liées au pouvoir d'achat et à la loi sur la retraite, Mme Benghabrit a fait remarquer que celles-ci ne relèvent pas de la compétence ni de la responsabilité du ministère. «Dans le cadre de la cohésion et de la solidarité gouvernementale, plusieurs secteurs ministériels œuvrent à examiner les affaires des fonctionnaires, chacun dans son domaine de compétence», a assuré la responsable.

En réponse à une question sur la préoccupation des parents d'élèves concernant l'appel à la grève, lancé par le Collectif des syndicats autonomes du secteur qui coïncide avec le deuxième trimestre de l'année scolaire, la ministre a affirmé que le principal objectif du ministère était de garantir aux élèves une scolarisation «stable» et «sereine». «La grève déstabilise les élèves car elle constitue un facteur de démotivation. Notre objectif principal est d'assurer la scolarisation des élèves dans des conditions favorables», a-t-elle souligné.

Mme Benghabrit a réitéré, dans ce sillage, la disponibilité de son département à tout moment, au dialogue et la concertation relevant que l'ouverture des portes du dialogue est une réalité que le secteur œuvre à concrétiser avec les partenaires sociaux et le personnel de l'Education.

