Conférence internationale sur «l’avocat vecteur de développement économique »

«L’avocat vecteur d’investissement et de développement économique». Ce thème retenu à l’ordre du jour de la Conférence internationale des avocats tenue sous le haut patronage du Président de la République et dont les travaux ont été é engagés hier au CIC d’Alger est la fois un enjeu de l’heure et un défi à relever.

L’événement qui s’annonce d’entrée d’une grande importance, dont les participants sont issus de 25 pays a été rehaussé par la présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh et plusieurs invités de marque. Toute l’équation mettant en lien la profession de l’avocat à la dynamique de l’investissement, et par extension au développement économique des Etats dans un contexte de mondialisation de plus en plus affirmé a été parfaitement développé, par le ministre dans son allocution.

En ce sens, il mettra d’entrée en relief tout l’intérêt accordé au métier de l’avocat dans le cadre de la mise en œuvre du processus de réforme de la justice initié par le Président de la République. Il enchaîne en rappelant les ressources diversifiées de l’Algérie appelée à devenir, dit-il «un espace propice à l’investissement et à la libération des initiatives productive, nationale et étrangère, dans différents domaines».Une perspective qu’il a appuyé en énumérant le dispositif législatif mis en place, les différentes réformes des lois traitant de l’amélioration de l’investissement, sans oublier la promotion du climat des affaires par le bais de nouvelles législations plus appropriées et efficaces en terme de lutte contre la bureaucratie, de modernisation et de rationalisation de l’action publique. En la matière, la dynamique de la révision des lois dans le sens de mieux approfondir l’action de la réforme s’inscrit dans la continuité.



Révision des codes civils, du commerce, du code civil et de procédure civile et administrative



M. Louh révélera qu’une révision substantielle aussi bien du code du commerce, du code civil, du code de procédure civile et administrative «est actuellement en cours». Il fera part aussi de l’action menée dans la modernisation du système bancaire et de la fiscalité en termes notamment de recouvrement des impôts. Le principe de la liberté d’investissement et du commerce est consacré, rappelle M. Louh, dans l’article 43 de la Constitution révisée en 2016, ce qui confère à l’Etat la mission d’encourager les entreprises, sans discrimination, au service du développement économique national. Aussi, «des efforts sont déployés pour inculquer la culture entrepreneuriale aux jeunes aux fins de la création de petites et moyennes entreprises et la modernisation de tout ce qui a trait au climat des affaires dans un cadre de transparence, de célérité, de garanties et de concurrence loyales» dira encore le ministre. Il a tenu à souligner préalablement à ce plaidoyer que «la défense a toujours adhéré à toutes les réformes initiées, par ses avis, consultations et accompagnement». Il mettra en relief «le soutien indéfectible» manifesté par le Président de la République à la corporation des avocats. «Une corporation distinguée, dit-il, acteur de choix parmi les forces vives de la société». Aujourd’hui, cette même corporation est plus que jamais appelée à assumer pleinement son rôle face aux mutations économiques mondiales qui Louh «ont généré des dysfonctionnements». L’économie mondiale n’évolue pas sur des bases équitables entre les nations a-t-il fait-il savoir. Il est des nations, a-t-il expliqué, qui sont «dans l’incapacité de réunir les conditions d’un véritable décollage économique fondé sur l’investissement, la création de richesses et d’emplois, les exposant ainsi à d’interminable crises et un état de vulnérabilité, en sus de l’instabilité, de l’insécurité et de la propagation du fléau du terrorisme». Ce contexte aggravé par l’exode et la migration entraîne, avertit le ministre «un déséquilibre menaçant d’une guerre économique et commerciale de nature à aggraver la situation, plus particulièrement celle des pays en voie de développement ».



Encourager la constitution de cabinets d’avocats spécialisés en investissement



«La solution efficace passe inévitablement par la refonte des relations économiques internationales et la révision, du système monétaire internationale à laquelle l’Algérie n’a cessé d’appeler par la voix du Président de la République» indique M. Louh qui préconise que la meilleure voie pour concrétiser cette aspiration demeure le renforcement du rôle assigné aux organisations internationales légales».

Il va sans dire poursuit-il que « la prise de risque inhérente à tout acte d’investir, les porteurs de projets recherchent le maximum de prévisibilité dans l’environnement juridique». Il considère, du coup, que les cabinets d’avocats spécialisés sont des acteurs majeurs dans la conduite des projets d’investissement». Mieux, «les avocats peuvent suggérer aux organes compétents de l’Etat des pistes de réformes susceptibles de lever les obstacles ou d’améliorer l’attractivité du cadre national de l’investissement» ajoute M. Louh.

Il a ainsi mis l’accent sur la nécessaire constitution de cabinets d’avocats multidisciplinaires «de manière à réunir les compétences couvrant toutes les disciplines juridiques liées au monde des affaires, tels le droit commercial, le droit bancaire, le droit des société, le droit fiscal, le droit à la concurrence… . Pour M. Louh, l’avocat doit être à même d’accompagner l’entreprise dans le règlement des litiges, d’où la nécessité de faire preuve d’un professionnalisme avéré. Il dira en ce sens qu’un programme de formation et de perfectionnement initié par le ministère au profit des avocats. Il précisera à ce propos que 9 sessions de perfectionnement en arbitrage commercial international ont débuté récemment .

Karim Aoudia