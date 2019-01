Le PT propose la création d’un Secrétariat d’état à l’amazighité

Le Parti des travailleurs (PT) a proposé, hier à Alger, par la voix de sa secrétaire générale (SG), Louisa Hanoune, la création d'un Secrétariat d'État à l'amazighité doté de toutes les prérogatives pour la promotion de la culture amazighe dans toutes ses dimensions. Intervenant, à l'ouverture de la première session du Comité central du PT, Mme Hanoune a indiqué que «la promotion de l'identité amazighe dans toutes ses dimensions passe par la création d'un Secrétariat d'État doté de toutes les prorogatives et de moyens matériels et scientifiques lui permettant de jouer son rôle». Elle a affirmé, dans ce sens, que «plusieurs questions, encore en suspens, liées à l'identité, impliquent une révision des lois existantes et la promulgation d'autres, d'où la nécessité de créer un Secrétariat d'État», qui sera, a-t-elle expliqué, «une sorte d'instrument politique pour le traitement des dossiers en suspens». Saluant à nouveau l'officialisation du nouvel an amazigh en fête nationale, Mme Hanoune a soutenu que «cette consécration constitue pour le peuple algérien le couronnement des toutes les composantes de son identité nationale qui ne sont nullement en opposition avec son appartenance à l'espace arabo-musulman». La SG du PT s'est félicitée, également, de l'annonce de la composante de l'Académie algérienne de la langue amazighe, appelant, à ce propos, à permettre à cette instance de jouer pleinement son rôle afin d'être «à la hauteur du défi qui l'attend».