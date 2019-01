Algérie Télécom : Une version amazighe du site internet

L’opérateur historique, Algérie Télécom, lancera, aujourd’hui, une version amazighe de son site internet «www.at.dz», a annoncé jeudi l’opérateur, dans un communiqué, réitérant son «engagement» pour la valorisation de la langue amazighe, promue langue officielle en 2016. «Algérie Télécom confirme encore son engagement pour la valorisation de la langue amazighe en tant que langue officielle, et a le plaisir d’annoncer à son aimable clientèle le lancement officiel de la version amazighe de son site internet www.at.dz, le 1er Yennayer 2969, correspondant au 12 janvier 2019», a indiqué l’opérateur, dans un communiqué diffusé à l’occasion du nouvel an amazigh «Yennayer 2969». Algérie Télécom a rappelé, à l’occasion, qu’elle a introduit en 2018 la langue amazighe dans ses documents administratifs, mais aussi dans ses campagnes publicitaires, s’engageant à «poursuivre cette politique» en 2019. «Après plus d’une année que le nouvel an amazigh +Yennayer+ est décrété fête nationale, Algérie Télécom a fait en sorte d’introduire la langue amazighe dans ses documents administratifs, ainsi que dans l’ensemble de ses campagnes de communication réalisées en 2018, et poursuivra cette politique durant l’année 2019», a ajouté la même source.