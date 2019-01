Le RND salue l’annonce de la composante : de l’Académie algérienne de la langue amazighe

Le Rassemblement national démocratique (RND) a salué l’annonce de la composante de l’Académie algérienne de la langue amazighe, qualifiant cette étape de «jalon supplémentaire au processus de raffermissement de l’unité nationale». L’installation de cette Académie et l’annonce de sa composante sont «un gage de fidélité du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à assurer la promotion de la langue amazighe après son officialisation dans la Constitution», a indiqué le RND, dans un communiqué, considérant cette étape comme «un acquis supplémentaire pour le raffermissement de l’unité nationale et de l’extraire de la sphère des tiraillements et surenchères politiciennes». À ce propos, le RND adresse «ses meilleurs vœux au peuple algérien, à l’occasion de la célébration de la fête nationale Yennayer dans notre pays», a conclu le communiqué.