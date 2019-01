Salons et foires en 2019 : « Symbiose-communication-environnement » dévoile son programme

Le 6e Salon international des transports, de la logistique et de la mobilité, prévu du 28 au 30 janvier, au pavillon central de la Safex (Alger), accueillera cette année plus de 100 exposants. C’est ce qu’a annoncé, hier, le Directeur général de «Symbiose-communication-environnement», société organisatrice de l’événement. S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue à Alger, Adel Kaoula a dressé à cette occasion le bilan des activités de sa boîte pour l’année 2018, et évoqué le programme des événements programmés en 2019. Il a, dans ce contexte, révélé la tenue lors de ce 6e salon international des transports, de la logistique et de la mobilité du 1er forum international sur les infrastructures dans les travaux publics et les transports. Le secteur des transports et des travaux publics est classé actuellement parmi les choix stratégiques de l’Algérie pour contribuer au développement de l’économie nationale. Il a bénéficié depuis 1999 à ce jour d’une importante enveloppe financière s’élevant à pas moins de 9.000 milliards de DA. Ceci traduit l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à ce secteur. Sur une surface de 3.500 m2, «Algeria infrastructure 2019» accueillera cette année plus de 100 exposants nationaux et étrangers, notamment de France, Pays-Bas, Suisse, Allemagne et États-Unis. Pas moins de 5.000 visiteurs professionnels sont attendus à cet important événement qui sera une opportunité d’échange et de savoir-faire. Plusieurs thématiques seront abordées, lors du forum, et s’articuleront autour des infrastructures ferroviaires, portuaires et la logistique. En marge de la 6e édition de ce Salon, il est prévu l’organisation de deux autres foires, dont le 2e Salon international de la sécurité et de la prévention routières «RS EXPO-2019», qui sera co-organisé avec le centre national de la prévention et de la sécurité routière (CNPSR).

Placée sous le haut patronage du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, cette édition, qui verra la participation de plus de 40 exposants, constitue le point de rencontre de tous les acteurs intervenants dans la sécurité routière. Selon les organisateurs, l’année 2018 a été l’année la moins meurtrière sur les routes du pays depuis des décennies, avec une baisse de 8.33% par rapport à 2017, se référant aux statistiques avancées par le directeur du CNPSR. «D’où l’intérêt d’organiser ce Salon, qui est une belle occasion pour débattre et d’échanger sur des problématiques liées au domaine de la sécurité routière, en vue de contribuer aux efforts consentis dans ce sens», a souligné le DG de «Symbiose-communication-environnement» qui organisera également le 3e Salon international des mines et carrières (MICA-2019). Une manifestation qui constitue le point de rencontre de tous les acteurs du secteur minier. Trois jours durant, plus de 40 exposants et près de 2.000 visiteurs sont attendus. «Ce Salon a pour vocation d’être un événement incontournable pour les professionnels du secteur. Il sera de ce fait une occasion pour l’échange d’expériences et de partenariats», a précisé Kaoula, ajoutant que le but étant «d’accompagner et d’encourager» l’essor de l’industrie minière. En effet, les pouvoirs publics affichent une volonté de relancer le secteur des mines et carrières. L’État est motivé par les grandes richesses minérales de fer, dont les réserves géologiques avoisinent actuellement les 3 milliards de tonnes et celles du phosphate estimées à 2 milliards de tonnes, plaçant ainsi l’Algérie parmi les gros pays producteurs d’engrais dans le bassin méditerranées. «L’Algérie ambitionne de devenir le leader mondial dans l’exportation de ce minerai», ont soutenu les organisateurs de cet événement, qui annoncent par ailleurs la tenue, du 11 au 14 février, au Pavillon central de la Safex, du 15e Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau «SIEE Pollutec-2019», qui devra drainer, selon les estimations des organisateurs, quelque 8.000 visiteurs, des professionnels notamment. Pas moins de 250 exposants nationaux et étrangers dévoileront durant cette manifestation leur savoir-faire en la matière. L’événement propose un programme d’animations, de conférences et de débats sur les enjeux actuels du secteur des ressources en eau qui a bénéficié d’une enveloppe de plus de 197 milliards de DA dans le cadre du projet de loi de finance 2019.

Kamélia Hadjib