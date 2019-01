L’Algérie présente à la foire Internationale de Khartoum : Dans la logique d’intégration africaine

L’Algérie prendra part à la 36e édition de la Foire internationale de Khartoum, capitale du Soudan, qui se déroulera du 21 au 28 janvier 2019. Une participation qui revêt une particularité, cette fois-ci, car elle s’inscrit dans le cadre du redéploiement du commerce extérieur du pays.

Une orientation décidée par les autorités algériennes, dans le sillage de sa politique d’intégration dans le marché africain et de promotion de ses exportations hors hydrocarbures en direction des pays du continent. Considérée comme l’un des rendez-vous professionnels les plus importants au niveau de la région nord de l’Afrique, cette manifestation économique et commerciale devra, par conséquent, permettre aux opérateurs nationaux d’explorer des opportunités de placement pour leurs produits au Soudan. La participation de notre pays à un tel évènement devra également offrir aux entreprises présentes à cette foire, l’occasion de développer des réseaux d’affaires et de partenariat avec leurs homologues soudanais et africains. La Foire internationale de Khartoum constitue, à ce titre, un espace d’échanges et un cadre professionnel incontournable pour l’ensemble des opérateurs à la recherche de débouchés pour leurs produits. L’Algérie et le Soudan, qui entretiennent de bonnes relations politiques, ont convenu de hisser leurs échanges économiques au niveau de ces relations et d’orienter leurs démarches dans le sens du renforcement de la coopération bilatérale. Un objectif souligné, à la faveur de la visite d’État effectuée, dans notre pays, en octobre 2015, par le président soudanais. Les deux parties ont convenu ainsi de dynamiser les liens de partenariat dans le secteur économique et commercial dans divers domaines, en particulier les TIC, l’agriculture, et l’énergie. L’Algérie et le Soudan ont affirmé, dans cette optique, leur volonté quant à promouvoir et à élargir leurs relations économiques dans le cadre de projets en partenariat entre investisseurs et hommes d’affaires des deux pays. L’accent a été mis sur la nécessité de concrétiser la volonté des hautes autorités des deux pays d’aller vers une coopération économique consolidée. Le gouvernement, qui entend soutenir toute perspective d’exportation sur le marché africain, s’engage à accompagner les opérateurs économiques dans le cadre de cette logique d’intégration. L’édition de 2019 de la Foire internationale de Khartoum sera ainsi marquée par une nouvelle dynamique qui consiste à s’inscrire dans la logique des enjeux de la nouvelle stratégie économique adoptée par le gouvernement, en matière de diversification et de promotion des exportations hors hydrocarbures.

D. Akila