Bennacer à la Roma, pas avant juin

Sans surprise, Ismaël Bennacer anime le marché des transferts durant ce mercato. Très populaire en Italie, le milieu de terrain algérien intéresse sérieusement l'AS Rome qui a négocié en milieu de semaine dernière avec son agent. Néanmoins, l'ancien d'Arsenal ne devrait pas bouger avant l'été prochain. Décision d'Empoli.

Ismaël Bennacer aurait pu changer de club cet hiver. Auteur d'une bonne première moitié de saison, le milieu de terrain algérien a tapé naturellement dans l'oeil des autres clubs. Mais l'AS Rome s'est montrée particulièrement chaude à l'idée de signer l'ancien joueur d'Arsenal dès cet hiver.

En effet, Monchi, le directeur sportif de l'AS Rome a rencontré l'agent d'Ismaël Bennacer mardi dernier et ont discuté de l'arrivée du jeune milieu de terrain dès cet hiver. Néanmoins, la transaction ne risque pas d'avoir lieu, du moins présentement, pour la simple et unique raison qu'il n'a pas de bon de sortie.

Ainsi, au moment où la presse italienne s'emballe pour l'intérêt des Giallorossi pour Bennacer, le président d'Empoli Fabrizio Corsi a jeté un coup de froid au dossier. Selon les déclarations du boss d'Empoli, Ismaël Bennacer ne sera pas transféré cet hiver en dépit de l'importance de l'offre que peut transmettre l'AS Rome et avance des arguments plutôt raisonnables. "«Monchi veut parler de Bennacer pour juin ? C'est mieux (rires). Il (Bennacer) est un garçon intelligent, il ne songe pas à changer en janvier, pas même pour une équipe aussi importante que la Roma. Il peut jouer 15 autres matches ici en tant que titulaire et peut passer un cap après, alors que s'il partait maintenant, il serait simplement un remplaçant", a déclaré Corsi. De son côté, Monchi semble s'être résigné à l'idée d'attendre l'intersaison pour relancer Bennacer. «Oui, il nous intéresse beaucoup. On va reparler de ça en juin», a t-il annoncé. Il semblerait que Bennacer n'est pas contre la position de son club. Il se voit bien terminer la saison à Empoli avant d'entrevoir son avenir, surtout qu'il aura l'opportunité de jouer une CAN en juin avec les Verts. Partir maintenant pour rejoindre l'AS Rome sans avoir eu des garanties de jouer pourrait tout simplement remettre en cause sa participation à la coupe d'Afrique en Egypte dans la mesure ou Djamel Belmadi a prévenu récemment que le temps de jeu est «un critère de sélection très important».

Amar B.