Ligue des champions (phase de poules/1re journée)

L'entraîneur belge de Simba Sport, Patrick Aussems, s'est engagé à ce que son équipe fasse «le maximum» pour battre la JS Saoura, aujourd’hui à 16h00 (locales) à Dar es Salaam en match comptant pour la première journée de la phase de poules (Gr. D) de la Ligue des champions d'Afrique. «Nos adversaires peuvent nous voir comme des outsiders, mais c'est un avantage pour nous. Notre premier objectif était d'atteindre la phase de groupes, mais nous devons maintenant nous battre et voir ce que nous pouvons faire dans notre groupe à commencer par le premier match contre les Algériens de la JS Saoura», a déclaré à la presse Patrick Aussems. En prévision de la rencontre de samedi, les Tanzaniens, qui participent pour la première fois à la phase de poules depuis 15 ans, ont effectué un stage à Zanzibar, ponctué par des rencontres amicales. L’entraîneur belge estime que le soutien indéfectible des fans et l’engagement des joueurs sont la clé du match de samedi «qu'il faudra gagner à tout prix pour bien entamer la compétition». «Nous n'allons pas changer notre approche. Nous avons marqué 12 buts au cours des quatre derniers matchs, c’est notre force et nous allons continuer à jouer de cette façon. Nous pensons que nos adversaires seront en difficulté», a-t-il ajouté. De son côté, le joueur ghanéen James Kotei a déclaré que l'avantage de son équipe était de débuter la phase de groupes à domicile et qu'il se battrait pour remporter la rencontre de samedi contre JS Soura afin d'obtenir les trois points, «cruciaux» avant de se rendre à Kinshasa une semaine plus tard pour affronter l'AS Vita Club. «C'était un bon échauffement à Zanzibar. Nous avons disputé trois matchs et je pense que tous les joueurs sont aptes pour le match de samedi», a-t-il dit. «Le plus important est de gagner notre premier match. Nous sommes conscients que toutes les équipes de la phase de groupes sont bonnes mais nous jouons à domicile. Nous allons continuer avec notre style de jeu»,

a souligné Kotei qui a rejoint Simba en 2016. L'autre match du groupe mettra aux prises les Egyptiens d'Al Ahly et les Congolais de l'AS Vita Club. Les deux premières équipes à l'issue de la phase de poules se qualifieront pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition africaine des clubs.