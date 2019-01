Education : Concertations avec le partenaire social

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé, mardi à Alger, le lancement aujourd’hui des concertations avec le partenaire social, pour examiner les préoccupations socio-professionnelles soulevées récemment par les syndicats du secteur.

Mme Benghabrit a indiqué que ces «concertations permettront l'examen des dossiers soumis par le partenaire social auprès du ministère», affirmant que les portes de son département «sont toujours ouvertes». Après avoir exprimé son «regret» quant au retrait de 4 syndicats de la charte d'éthique éducative signée en novembre 2015, la ministre a qualifié de «droit constitutionnel» la grève d'une journée annoncée par ces syndicats, qu'elle a appelés à œuvrer au «rétablissement de la confiance qui devrait être basée sur la vérité «.

Pour rappel, le Collectif des syndicats autonomes du secteur de l'Éducation avait appelé, lundi, à une grève d'une journée, le 21 janvier, laquelle sera suivie de sit-in devant les directions de l'éducation à travers tout le territoire national.

Mme Benghabrit avait salué, samedi, la proposition de l'Union nationale des travailleurs de l'éducation et de la formation (UNPEF) d'organiser une rencontre, les 9 et 10 janvier, pour examiner les dossiers déposés, réitérant, à ce propos, son engagement au dialogue et à la concertation avec tous les acteurs sociaux, en vue de résoudre les problèmes soulevés à même de préserver la stabilité du secteur.

Les préoccupations de ce collectif consistent essentiellement en «les restrictions à la liberté de l'exercice syndical, outre l'atermoiement des responsables du ministère de tutelle quant à la prise en charge des dossiers et réclamations soulevés, et la réalisation des engagements contenus dans les procès-verbaux signés».

Il s'agit particulièrement «des statuts et des œuvres sociales», a cité le syndicat, dans son communiqué.