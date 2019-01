Béjaïa : Le nombre d’analphabètes recule

L’Union de wilaya des femmes algériennes (UNFA) de Béjaïa a célébré la Journée arabe d’alphabétisation, au niveau du centre de formation de l’union, en présence de la secrétaire général de l’UNFA, Hafsi Nouria, du wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, de responsables de l’Office national d’alphabétisation et d’une forte assistance d’adhérentes et stagiaires de l’union de wilaya.

Le wali a souligné, dans son intervention, le rôle important des pouvoirs publics pour diminuer le nombre d’analphabètes dans le pays, par les nombreuses actions de sensibilisation et la formation organisée à travers les centres d’alphabétisation.

Madame Hafsi a quant à elle axé son allocution sur les efforts consentis par l’État, suite aux orientations du Président de la République et où le taux d’analphabètes a nettement reculé, particulièrement chez les femmes de tous âges, qui suivent des cours d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, pour se prémunir d’un niveau apte à les aider dans leur vie sociale. «Grâce à la volonté des centaines de femmes qui ont réussi à améliorer leur niveau intellectuel, le taux d’analphabètes a reculé d’une manière considérable, au fil des dernières années», a-t-elle affirmé.

Les festivités ont été également marquées par la remise de cadeaux aux femmes ayant suivi des formations d’apprentissage et qui ont réussi à passer le cap de l’ignorance.

