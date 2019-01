Education nationale : Les dates du BAC et du BEM sportif fixées

Le ministère de l’Éducation nationale a arrêté le calendrier des examens du bac et du BEM sportif. Ces derniers se dérouleront, du 21 mars au 6 avril 2019, alors que le retrait des convocations y afférentes est attendu à partir du 3 mars prochain, rapporte la presse nationale.

Il faut dire que les candidats concernés par le passage des examens nationaux de fin d’année scolaire 2018-2019 sont invités à confirmer leur inscription du 14 janvier au 14 février. Ils auront donc tout un mois pour pouvoir contrôler toutes les informations concernant leurs identités et pourront, en cas d’éventuelle erreur trouvée, adresser une correspondance, via la direction de l’éducation, aux services de l’Office national des examens et concours, situés dans la wilaya de résidence. Récemment, le ministère a en effet annoncé que «les sites web de l’Office national des examens et concours (ONEC) seront réouverts, du 14 janvier au 14 février 2019, et ce pour s’assurer de l’inscription et vérifier l’exactitude des informations qui concernent les candidats». Pour le baccalauréat, les futurs candidats pourront confirmer l'inscription sur l'adresse «http://bac.onec.dz», pour le Brevet de l'enseignement moyen (BEM), sur «http://bem.onec.dz», tandis que pour l'examen de fin de cycle primaire, l'adresse est «http://cinq.onec.dz», précise la même source. Il convient de rappeler ici que l'examen du baccalauréat aura lieu, du 16 au 20 juin, celui du Brevet d'enseignement moyen (BEM), du 9 au 11 juin, tandis que l'examen de la 5e année primaire est fixé au 29 mai. Il faut savoir que les examens de fin d'année concernent plus de 810.000 élèves à l'examen de fin de cycle primaire, plus de 630.000 au Brevet d'enseignement moyen (BEM) et plus de 670.000 au baccalauréat. Dans une récente déclaration sur les ondes de la radio nationale, la ministre de l’Éducation nationale a assuré que tout est « finalisé pour la tenue des examens de fin d'année».

Mme Nouria Benghabrit a par ailleurs fait savoir que l'ouverture du dossier de la réorganisation du cycle secondaire «se fera cette année, après avoir pris en charge les cycles primaire et moyen».

La ministre soutient également que l'amélioration de la qualité de l'enseignement «passe, de prime abord, par la formation», et insiste sur l'importance de l'élaboration du plan stratégique national de formation de l'encadrement. Il convient de relever, dans ce contexte, que le ministère de l’Éducation nationale a procédé, dans un premier temps, à la formation des inspecteurs qui sont «au-devant de la scène de l'enseignement», à l'élaboration des guides de formation pour les enseignants et «la production d'un certain nombre d'outils didactiques qui répondent aux difficultés principales identifiées, lors des évaluations diverses, ainsi qu'à la récupération des instituts de formation et la formation des enseignants».

Pour ce qui concerne la question d’un éventuel recrutement de nouveaux enseignants, la ministre a indiqué qu'«il y aura certainement du recrutement, car nous sommes en train d'ouvrir de nouveaux établissements, aussi bien primaires, moyens que secondaires. Nous avons donc besoin de nouvelles recrues, et les chiffres seront donnés prochainement». Il est à noter que fin décembre dernier, le ministère a publié le calendrier des examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur dans les trois cycles d'enseignement, devant avoir lieu le 15 janvier courant. En effet, la première responsable du secteur a publié, sur sa page Facebook, le tableau de déroulement des épreuves de cet examen professionnel, précisant que les candidats aux grades de professeur principal passeront deux épreuves, à savoir «didactique de spécialité» et «sciences de l'éducation», outre «didactique» et «génie de la formation», auxquelles seront examinés les candidats aux grades de professeur principal. Les sujets des épreuves seront élaborés en fonction de chaque cycle d'enseignement et selon chaque grade. On saura à cet effet que le nombre d’enseignants candidats aux examens d'accès aux grades de professeur principal et de professeur formateur s’élève à plus de 74.000, qui passeront ces examens professionnels à travers 259 centres.

Soraya Guemmouri