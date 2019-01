Chlef : Maintenir les us et coutumes

La 2e édition de la semaine de la culture amazighe sera ouverte, demain, dans la commune de Beni Haoua avec l’animation d’activités multiples reflétant les us et coutumes de la population locale dans la célébration du nouvel an Amazigh (Yennayer) coïncidant avec le 12 janvier de chaque année.

Organisée au foyer «Dar El Ikrame» de Beni Haoua, à l’initiative de l’association «Tifaouine» du patrimoine Amazigh, cette semaine culturelle englobera de nombreuses activités artistiques et culturelles, des expositions de gastronomie et habits traditionnels, des pièces théâtrales, des exhibitions folkloriques, des déclamation poétiques en langue amazighe et une soirée musicale, notamme