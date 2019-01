Bouira : Concours dans 4 disciplines

Quatre concours liés à la langue et à la culture amazighe auront lieu à partir d’aujourd’hui, dans la wilaya de Bouira, a révélé la directrice de la maison de culture Ali-Zaâmoum, Saliha Cherbi. «La nouveauté de cette année pour Yennayer, ce sont les quatre concours que nous allons organiser. Nous avons un concours sur la dictée en tamazight pour des collégiens, un concours sur la meilleure robe kabyle, et un troisième concours sur le patrimoine matériel et immatériel pour sélectionner la meilleure famille bouirie», a indiqué la responsable à l’APS.

Pour ce qui est du quatrième et dernier concours, «il sera consacré au meilleur plat traditionnel», a ajouté Mme Cherbi. A l’intérieur du hall de la maison de la culture, un marché de Yennayer sera dédié à l’artisanat (vannerie, costumes traditionnels, bijoux, tapis, poterie...), et aux produits du terroir (huiles, miel, figues sèches, légumes secs, plantes médicinales), a-t-elle ajouté.