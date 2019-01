Office National de la Culture et de l’Information : La nouvelle production El Fel samedi à Oran

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) présentera, samedi prochain, sa nouvelle production artistique «El Fel», à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh Yennayer 2969, a-t-on appris, de l’Office. Le spectacle El Fel, qui sera donné à la salle Es-Saâada sera présenté sous forme de tableaux artistiques, une véritable mosaïque des différentes expressions artistiques de toutes les régions du pays (costumes, musiques et poésies), souligne l’Office. Dans ce cadre, et en parallèle, une exposition autour du spectacle El Fel sera organisée au cinéma Maghreb, du 12 au 18 janvier, par l’artiste Moussa Noun. La scénographie et la conception du spectacle El Fel a été réalisée par Moussa Noun alors que la chorégraphie du spectacle est réalisée par Kaci Aissa Ahssan, sur une musique de Tarek Khadem. Dans sa présentation du spectacle, l’ONCI souligne que «nos fêtes originales restent le fruit de notre histoire, de nos coutumes et de nos traditions. La célébration du Nouvel an amazigh couvre un espace important de notre société car, c’est une des références de notre identité nationale de par sa dimension sociale, culturelle et anthropologique». «Yennayer, à travers ses différentes appellations, rassemble les Algériens dans leur optimisme pour une nouvelle année, chacun selon ses coutumes et ses traditions», ajoute encore l’Office.