M. Raouya reçoit l’ambassadrice de la République Tchèque

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est entretenu hier à Alger, avec l'ambassadrice de la République Tchèque, Lenka Pokorna.

Les deux parties ont passé en revue l'état des relations économiques et financières bilatérales, ainsi que les voies et moyens susceptibles de les développer et de leur donner un nouvel essor», a indiqué un communiqué. Il a été convenu de procéder au renforcement du cadre juridique et à un échange d'expériences et d'expertise, notamment à travers des formations répondant à des besoins spécifiques du secteur financier et des banques.