M. Bouchareb reçoit l’ambassadrice de Cuba : Promouvoir les relations bilatérales

Les relations politiques et historiques entre l'Algérie et Cuba ont été hier au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, et l'ambassadrice de Cuba, Clara Margarita Pulido.

Lors de cette rencontre, M. Bouchareb a mis en avant «le souci de l'Algérie de promouvoir les relations bilatérales au niveau de la coopération fructueuse entre les deux pays», soulignant, dans ce sens, les «relations privilégiées dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la culture, de la formation professionnelle et notamment de la santé et des sports». L'occasion était pour M. Bouchareb de féliciter «la République de Cuba, gouvernement et peuple, à l'occasion du 60e anniversaire du déclenchement de la révolution», rappelant le soutien de Cuba à l'Algérie durant la guerre de Libération, mais aussi la contribution de l'Algérie ainsi que son soutien à la levée de l'embargo imposé à Cuba pendant plus de 50 ans. Par ailleurs, le président de l'APN a présenté un aperçu sur la nouvelle composante de l'APN dans sa 8e législature, évoquant à ce propos «les réformes politiques et socio-économiques engagées par l'Algérie sous la direction éclairée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika dont la clairvoyance a permis à Aussi, M. Bouchareb a mis en exergue «l'expérience de l'Algérie en matière de réconciliation nationale, devenu un exemple à suivre», insistant sur l'impératif de coordonner les efforts et la coopération internationale face au terrorisme et aux crimes organisés transfrontaliers, dans le respect des conventions onusiennes y afférentes. Il a réitéré, par ailleurs, «l'engagement constant de l'Algérie à œuvrer, conformément aux résolutions des Nations unies, étant en accord avec les principes de sa politique étrangère, à la non ingérence dans les affaires internes des autres pays, au recours au dialogue et aux solutions politiques dans le règlement des conflits».l'Algérie de recouvrer stabilité et sécurité».

De son côté, Mme Clara Margarita Pulido a exprimé «la volonté de son pays de consolider et développer la coopération bilatérale et de l'élargir pour englober les domaines économique et commercial», réitérant «sa satisfaction quant aux efforts consentis pour la promotion de la coopération bilatérale». Elle a salué, à ce titre, «les réalisations de l'Algérie en terme de développement lui permettant d'atteindre des perspectives économiques prometteuses et son rôle sur les plans africain et international, à travers le soutien aux causes justes, notamment la cause sahraouie». Dans ce sens, Mme Clara Margarita Pulido a mis en avant «la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour la hisser au niveau de la volonté politique manifestée par les dirigeants des deux pays».