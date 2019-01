M. Gaïd Salah : « l’Algérie, stable et sereine, a su réussir davantage de projets de développement dans divers domaines »

Le peuple, profondeur stratégique de l’ANP.

Maintenir la disponibilité opérationnelle aux plus hauts niveaux.

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a souligné, hier à Oran, que la stabilité de l'Algérie, acquise grâce à la Charte pour la paix et de la réconciliation nationale, et au sacrifice du peuple, a permis au pays de réaliser davantage de projets de développement, dans divers domaines.

Au 4e jour de sa visite à la 2e Région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale, qui a continué l’inspection de quelques unités du Secteur militaire d'Oran et l'inauguration d’autres unités, a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la Région, où il a souligné les bénédictions de la paix et de la stabilité dont jouit le peuple algérien, grâce à la Charte pour la paix et de la réconciliation nationale et aux sacrifices colossaux consentis par le peuple algérien, à son avant-garde l'ANP, où la stratégie adoptée en Algérie «constitue un exemple à suivre et un cas d'école», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Je tiens à soulever une question qui mérite réflexion et méditation à savoir : pourquoi certains individus ne sont pas satisfaits, voire sont dérangés par la stabilité de l’Algérie. Une stabilité concrétisée grâce à l’initiative de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en l’occurrence la Charte pour la paix et la réconciliation nationale approuvée par l'ensemble du peuple algérien, puis grâce aux sacrifices colossaux consentis par notre peuple dans toutes ses catégories à travers l’ensemble du pays, à leur avant-garde l'ANP», a-t-il dit. A ce titre, le chef d'état-major de l'ANP a indiqué que «le retour de la sécurité et de la quiétude dans notre pays, a constitué l’impératif le plus pressant pour tout effort de développement qui augure de bons résultats sur plus d’un plan», relevant que l'Algérie «stable et sereine a su réussir son parcours vers davantage de réalisations de développement dans divers domaines, y compris celui du tourisme qui a connu un nouvel essor, où notre grand Sud s’accoutume d’accueillir, ces dernières années, des milliers de touristes. Cela dénote clairement de cette bénédiction de quiétude qui règne sur notre pays».

«Le peuple algérien, qui est la profondeur stratégique de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, a toujours été et ne cesse d'être un peuple de nobles origines, un peuple digne, vertueux et authentique», a noté le vice-ministre de la Défense nationale, rappelant que l'Algérie, «qui a donné au monde ce peuple fier de sa prestigieuse histoire nationale, est la même qui a donné au monde ce peuple attaché à l’esprit des lois qui le régissent, à savoir sa loi principale qu’est la Constitution». Par ailleurs et lors de sa visite à l'Ecole des Cadets de la Nation à Oran, le général de corps d'armée s’est réuni avec les cadettes et les cadets des dix écoles, via visioconférence, «où il a échangé longuement avec eux».

Il a également tenu une rencontre d'orientation à travers laquelle, il a mis l’accent sur «l'importance majeure» et le soutien qu’accorde la Haut Commandement de l'ANP à ces écoles, «afin de pouvoir continuer, d’une façon constructive, leurs missions pédagogique et didactique, et être une source d'éducation et d'enseignement, qui forge les cadres de demain, dont l'avenir est prometteur, et dont le rôle sera important, et qui trouveront, ainsi, l’environnement adéquat leur permettant d’accomplir leurs missions et d’assurer les différentes responsabilités au sein de l'ANP». «L'ANP avec toute son authenticité, sa renommée, toute sa profondeur populaire et avec ce qu’elle recèle comme valeurs nationales immuables, constitue un environnement sain et adéquat qui sert d’une véritable pépinière pour ces cadettes et cadets, et d'un creuset de patriotisme qui forge les talents de cette jeunesse prometteuse afin qu'elle soit forte intellectuellement, spirituellement, scientifiquement et moralement pour devenir une véritable fierté servant de réservoir pour nos Forces armées en s'investissant parfaitement et dignement dans les efforts professionnels et de développement fournis», a-t-il souligné. Ainsi, a-t-il poursuivi, «le Cadet d'hier devient une ressource humaine qualifiée et compétente au sein de l'ANP, déterminée à réaliser le succès escompté, tandis que le Cadet d'aujourd’hui sera un projet prometteur pour les futurs cadres parmi les femmes et les hommes qui renforceront les potentiels futurs de l'ANP en particulier, et de la Patrie en général», précisant que «tel est l'esprit hautement ambitieux qui marque notre démarche, aujourd’hui, à la lumière des orientations et du soutien de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale».

A la Base Navale Principale de Mers El-Kebir, en compagnie du général-major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire et du général-major Mohamed Larbi Haouli, Commandant des Forces navales, et après la cérémonie d’accueil et de recueillement à la mémoire des valeureux chouhada, le général de corps d'armée a inspecté, de près, les différents projets programmés dans le cadre du Plan de développement et de modernisation de cette Base navale stratégique. Il s'est également enquis de l'état d’avancement des réalisations dans ce sens. Ensuite, il a procédé à l’inspection et au passage en revue de quelques unités navales qui ont rejoint la Base à cette occasion. Il a également inauguré deux sous-marins en l’occurrence «Ouarsenis» et «Hoggar», mis en service récemment. Il a rencontré leurs équipages, «les a félicités pour ces nouveaux acquis réalisés dans un bref délai, et qui ont permis à nos Forces navales à l’instar des autres Forces et de toutes les composantes de l'ANP, d'effectuer un saut qualitatif sur la voie du développement et de la modernisation et d'occuper la place qui leur revient».

De même, le général de corps d'armée «a exhorté ceux en charge de l'exploitation de ces grands moyens de veiller minutieusement à leur maintenance périodique selon les normes fixées dans le but de maintenir leur disponibilité opérationnelle aux plus hauts niveaux», conclut le communiqué du MDN.