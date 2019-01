M. Temmar à Constantine : Lancement des travaux de 3.500 logements AADL

La nouvelle ville Ali-Mendjeli et le pôle urbain Massinissa bénéficient de deux projets de construction de logements location-vente dans le cadre du programme AADL. La livraison des 3.500 unités est prévue dans 30 mois. D’autres familles auront droit à un nouveau toit en avril prochain.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a procédé, hier en fin d’après-midi, à la pose de la première pierre de deux projets entrant dans le cadre du programme de logements location-vente, respectivement au niveau de la nouvelle ville Ali-Mendjeli et du pôle urbain Massinissa, dépendant tous deux de la commune du Khroub, dans la wilaya de Constantine. Les cérémonies se sont déroulées en présence du directeur de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), Saïd Rouba, des autorités locales, à leur tête le wali Abdessamie Saïdoun, ainsi que des représentants des entreprises de réalisation. Le premier projet concerne 1.500 logements, situés au niveau de l’unité de voisinage 13 d’Ali-Mendjeli, quant au second, qui porte le nom du moudjahid Abdelali Siafi, il comprend 2.000 logements, et sa livraison est prévue dans 30 mois. Lors de sa tournée, le ministre a réitéré le soutien de l’État aux entreprises de BTP employant une main-d’œuvre locale, et ce, conformément aux directives du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à faire baisser le taux de chômage et à encourager l’émergence de compétences nationales. Pour rappel, 3.350 logements AADL, dont 2.150 unités sises à l’extension ouest d’Ali-Mendjeli et 1.200 unités au lieu-dit Retba, dans la commune de Didouche Mourad, seront livrés, selon l’engagement du wali, d’ici le mois d’avril prochain.

Issam Boulksibat