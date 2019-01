Coupes africaines, Demain à Sousse et Monastir : Club Africain - CS Constantine (18h) et Ahly Benghazi - NAHD (20h)

Le CS Constantine entamera dès demain la phase des poules de la Ligue des Champions africaine, en affrontant au stade olympique de Sousse le Club Africain tunisien, pour le compte de la 1re journée du groupe C.

Rahmani et ses coéquipiers iront défier les Tunisiens qui les accueilleront en la circonstance. La rencontre s’annonce des plus difficiles pour les Constantinois au vu du niveau de l’adversaire qui n’est plus à démontrer et qui est habitué à prendre part pratiquement chaque saison aux compétitions continentales. À l’opposé du CSC dont c’est pratiquement la 3e participation en joutes africaines, avec sa qualification historique à la phase des groupes. En bonne forme actuellement, les poulains de Denis Lavane qui sont sur une bonne dynamique, avec un enchainement de bons résultats, auront à cœur de réaliser un match plein avec l’objectif de glaner les trois points de la victoire ou à défaut au moins le point du match nul. Il n’est surtout pas question de rentrer bredouille à la maison. Le groupe s’est déplacé au complet en Tunisie et le coach constantinois pourra ainsi compter sur ses meilleurs éléments. Initialement programmée au stade Radès de Tunis, cette rencontre a été finalement délocalisée au stade Olympique de Sousse dimanche, puisque la première enceinte citée connait des travaux d'aménagement en ce moment, idem pour l’autre grand stade ‘’El- Menzah’’ de Tunis’’.

La CAF a désigné l’arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Constane pour diriger la partie. Chaude empoignade en perspective et on estime que les Sanaont des arguments à faire valoir pour espérer décrocher un résultat positif face au Club Africain. La vente des billets s’effectue au niveau des guichets du stade ‘’El Menzah’’ depuis hier et se poursuivra jusqu’à demain, jour du match. De nombreux supporters constantinois effectueront le déplacement. 2.000 billets ont été réservés aux fans du CSC, contre 12 000 pour ceux du Club Adricain. Pour rappel, en plus du CSC et du Club Africain, le groupe C comprend aussi le TP Mazembe (RD Congo) et Al Ismaily (Egypte). L’autre représentant du football algérien en Ligue des Champions africaine, la JS Saoura, rentrera en Lice dans la phase des poules pour sa part dès samedi, avec le long déplacement en Tanzanie. Les Sudistes affronteront Simba Sport Club au Stade National de Dar Es Salam à partir de 16h. L’arbitre bostwanais Joshua Bondo officiera ce match.

En coupe de la CAF, le Nasr Hussein-Dey aura lui aussi fort à faire face au Ahly Benghazi libyen, pour le compte de la manche aller des 16es de finale/bis. Le match se déroulera en Tunisie, dans la ville de Monastir, la Libye étant confrontée à une situation sécuritaire précaire. Les Sang et Or auront donc l’avantage de jouer le match aller sur terrain neutre et n’auront pas à subir la pression des supporters de l’équipe hôte. Gasmi et les siens ont affiché une détermination farouche à négocier ce match à bon escient. Il revêt une très grande importance pour les Nahdistes parce qu’il s’agit de la dernière double confrontation qui qualifiera directement l’une des deux formations à la phase des poules. Le NA Hussein-Dey accueillera son adversaire au stade 5-Juillet entre le 18 et le 20 janvier.

Mohamed-Amine Azzouz

Programme

Vendredi 11 janvier :

Groupe A : Lobi Stars (Nigeria) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

WA Casablanca (Maroc) - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)

Groupe B : Horoya AC (Guinée) - ES Tunis (Tunisie) Groupe C : Club Africain (Tunisie) - CS Constantine (Algérie)

Samedi 12 janvier :

Groupe B : FC Platinum (Zimbabwe) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Groupe C : TP Mazembe (RD Congo) - Al-Ismaïly (Egypte)

Groupe D: Simba SC (Tanzanie) - JS Saoura (Algérie) Al-Ahly (Egypte) - AS Vita Club (RD Congo).