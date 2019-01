Ligue 1 (17e journée) : Favorable aux équipes recevantes

La 17e journée de Ligue 1 a été «saucissonnée» sur plusieurs jours en raison de la participation du CSC, de la JS Saoura et du NAHD aux compétitions africaines.

Leurs matches auront lieu la semaine prochaine alors que celui de la JSSaouera, à Oran, contre le MCO est prévu au mardi 22 janvier courant. Ceci dit, cette journée sera marquée par l’évolution, à domicile, de la JSK, de l’ESS et du MCA.

Il est évident que logiquement ces trois équipes qui reçoivent seront favorites, mais, sur le terrain, rien ne sera facile pour elles. Toutefois, c’est le derby de la Kabylie qui va éclipser les autres « plats » proposés ce jour. C’est ainsi que la JSK, qui occupe en solo le poste de dauphin, à quatre points du leader, l’USMA, aura ainsi l’occasion de se rapprocher encore plus des usmistes.Son derby, cependant, devant une équipe du MOB ,qui ne veut pas « tomber », sera des plus difficiles. Les poulains de Madoui vont utiliser leurs nouveaux joueurs comme Bouazza et les autres. Boukhanchouche retrouvera ses coéquipiers de la saison écoulée, lui qui vient tout juste de rejoindre les « mobistes ». Ce sera un match dans un autre. Les canaris pour leur part seront obligés de faire rentrer les nouveaux éléments. Alexandre Dumas ne manquera pas d’aligner Belgherbi dont on dit beaucoup de bien. Il est clair que l’indécision planera jusqu’au bout. Au stade du 05 Juillet, le MCA qui retrouvera son public devant une équipe du DRBT, qui contrairement aux apparences, ne sera pas une quantité négligeable comme l’avait vécu les usmistes au stade Lahoua Smaïn sur le score de 1à0. Certes, on avait constaté une certaine embellie au sein de ce club, mais il ne faudra pas sous-estimer l’adversaire. Le coach mouloudéen, Adel Amrocuhe n’est pas satisfait par les prestations et le comportement de certains joueurs. Il risque de « chambouler » son effectif par rapport à celui qui a évolué devant le PAC et malgré la courte victoire remportée.

Gare à la nonchalance.

A Sétif, Zekri devra composer son groupe avec l’intégration de Djabou qui a repris les entraînements dès lundi dernier. Il apportera certainement sa « touche ». De plus, des joueurs ont été payés (même s’ils le seront qu’après le 20 du mois en cours). Toujours est-il, ce derby de l’Est contre l’ASAM ne sera aps de tout repos pour les deux protagonistes. A Médéa, l’équipe locale est en train de lutterd e toutes ses forces pour sortir de sa position actuelle, loin d’être reluisante. Ile st clair que le fait de recevoir une équipe de Bel Abbès « meurtrie », on subodore qu’il y aura une « bagarre féroce » au stade Imam lyes de Méda. Toutefois, la dernière victoire obtebnue, à domicile, par les abassis montre que cette empoignade est ouverte à toutes les supputations et pronostics. Les lopcaux doivent faire très attention pour ne pas se faire surprendre. Que le fair play soàit au rendez-vous.

Hamid Gharbi



Programme : demain vendredi

A Tizi-Ouzou (18h) ; JSK-MOBéjaïa

Au stade du 5 Juillet (18h) ; MCA-DRBT

Au stade du 08 mai 45 (18h) ;ESS-ASAM

A Médéa (15h) : OMédéa-USMBA