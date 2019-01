Le président de l’Agence chinoise de coopération en visite de travail en Algérie

Le président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, Wang Xiaotao, a entamé, hier, une visite de travail de trois jours en Algérie, la première sur le continent africain au titre de ses nouvelles fonctions de premier président de cette agence créée en avril 2018 en vue de promouvoir et de coordonner la coopération économique et technique de la République populaire de Chine à l'étranger. Une importante délégation chinoise accompagne M. Xiaotao lors de cette visite, qui intervient au moment où l'Algérie et la Chine célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et vient "témoigner du caractère exceptionnel des relations bilatérales algéro-chinoises qui ne cessent de se consolider dans tous les domaines, notamment depuis la décision prise, le 24 février 2014, par les deux chefs d'Etat, Messieurs Abdelaziz Bouteflika et Xi Jinping, de hisser les relations de coopération stratégique entre les deux pays à un Partenariat Stratégique Global". Elle intervient, également, suite à la signature, par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, d'un mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de "La Ceinture Economique de la Route de la Soie et la Route de la Soie Maritime du XXIe siècle", officialisant l'adhésion de l'Algérie à cette initiative à l'occasion de sa participation aux côtés du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui a représenté le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, tenu à Pékin, les 3 et 4 septembre 2018.

Dans le cadre de cette visite, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, a coprésidé, hier après-midi au siège du ministère, une séance de travail avec le vice-ministre chinois, consacrée à "l'évaluation des projets de coopération bilatérale réalisés en Algérie et à l'échange de vues sur les projets en cours de réalisation, ainsi qu'à l’examen des perspectives du renforcement de la coopération économique et technique entre les deux pays". Lors de cette rencontre, "l'accent a été mis sur les nombreuses opportunités d'échange, de coopération et de partenariat à venir entre l'Algérie et la Chine, particulièrement à travers des projets communs d'investissement".

Il a été, également, convenu entre les deux parties de «la nécessité de procéder au renforcement de la coopération dans le cadre du Forum de coopération sino-africaine et du Forum de coopération sino-arabe, ainsi que de l'initiative chinoise ‘‘la Ceinture et la Route de la Soie’’».