L’ambassadeur de Grande-Bretagne à Ghardaïa : Partenariat gagnant-gagnant

Le Royaume-Uni aspire à une coopération et un partenariat gagnant-gagnant avec l'Algérie, a affirmé, hier à Ghardaïa, l'ambassadeur britannique , Barry Robert Lowen. La Grande-Bretagne est animée d'une grande volonté de renforcer les liens de coopération avec l'Algérie, a déclaré M. Lowen en marge d'une visite de prospection des opportunités d'investissement et de partenariat dans la wilaya, soulignant que les deux pays recèlent de nombreux atouts majeurs et potentialités à même de favoriser et de renforcer un développement diversifié et intégré dans divers domaines tant économique, éducatif que culturel. Le diplomate a, à ce propos, expliqué qu'il s'attelle à instituer des partenariats qui tiennent compte des intérêts mutuels des deux pays suivant le principe gagnant-gagnant. Les opportunités d'investissement qu'offre la région de Ghardaïa dans différents secteurs d'activités ainsi que les grands projets structurants lancés par les pouvoirs publics pour améliorer le climat des affaires et renforcer l'attractivité de la région ont été présentés à la délégation diplomatique dans le cadre de la visite organisée au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du M'Zab par les responsables de cette institution lesquels ont assuré que la région de Ghardaïa constitue une destination privilégiée pour l'investissement et le partenariat, à la faveur des avantages offerts pour inciter les hommes d'affaires britanniques à investir dans les secteurs vitaux tels que l'agroalimentaire, l'éducation et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le diplomate s'est montré fort intéressé par les atouts et les potentialités qu'offre la wilaya dans l'agriculture et la production laitière, le tourisme, et sur les efforts consentis pour l'enseignement de la langue anglaise dans la région. L'ambassadeur a souligné sa volonté d'ériger des ponts entre les hommes d'affaires algériens et britanniques pour favoriser l'échange des expériences afin de contribuer au partenariat et à l'investissement "gagnant-gagnant''.

Abordant la question de l'apprentissage de la langue anglaise, Barry Robert Lowen assure que son pays est disposé à aider l'Algérie dans ce domaine. Auparavant, il s'est entretenu avec le wali de Ghardaïa.