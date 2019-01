Conseil des ministres arabes de l’environnement : Mme Zerouati en Jordanie

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, prendra part, les 9 et 10 janvier, en Jordanie, à la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de l'environnement.

Lors de cette rencontre, il sera question de la préparation de la 4e session de l'Assemblée générale de l'ONU pour l'environnement, en vue d'adopter une position arabe unifié autour de l'ordre du jour de la session, notamment en ce qui a trait aux "solutions environnementales innovantes pour la gestion des déchets solides", outre la préparation des négociations relatives à l'Institut international de l'environnement et du développement.