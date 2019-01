Mme Eddalia reçoit l’ambassadeur du Brésil : Examen de la coopération dans le domaine social

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a reçu, hier, l'ambassadeur du Brésil, Edouardo Botelho Barbosa. Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de la solidarité et du développement social, en particulier l'axe de coopération déjà entamé et relatif à l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine des politiques et programmes sociaux adoptés dans les deux pays, notamment ceux liés à la lutte contre la pauvreté et à la prise en charge des catégories vulnérables. Elles ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de coopération et d'échange atteint et leur volonté de les renforcer davantage et de les étendre à d'autres domaines sociaux.