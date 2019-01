Installation des groupes parlementaires d’amitié avec le Canada et l’Iran : Une nouvelle pierre à l’édifice des relations bilatérales

Le vice-président de l’Assemblée populaire nationale, M. Abderrazak Terbèche, a procédé, hier, à l’installation des groupes parlementaires d’amitié Algérie - Canada et Algérie - Iran, lors de deux cérémonies officielles qui se sont déroulées en présence des ambassadeurs des pays concernés, du représentant du ministère des Affaires étrangères, de deux présidents de groupes siégeant à l’Assemblée (FLN et MSP), ainsi que de nombreux parlementaires.

Dans une allocution prononcée avant l’installation du groupe parlementaire algéro-canadien, M. Abderrazak Terbèche a, de prime abord, remercié l’ambassadrice du Canada qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie, soulignant l’importance de la constitution de ce groupe d’amitié dans le renforcement des relations bilatérales. Le vice-président de l’APN a notamment souligné que les relations entre les deux pays se développent régulièrement tout en relevant qu’«une importante communauté algérienne vit actuellement au Canada, dont le nombre est estimé à près 120.000 personnes». Il déclarera que «l’Algérie, résolument engagée à poursuivre l’ambitieux programme de réformes initié par le Président de la République pour mettre en œuvre et développer les grands projets de développement, a fait de la diplomatie parlementaire — consacrée par la Constitution révisée en 2016 — une des principales activités de l’APN aux côtés des autres missions de cette institution que sont la législation et le contrôle de l’action du gouvernement».

M. Terbèche notera aussi que l’Algérie est «le premier partenaire du Canada en Afrique du Nord», avant d’exprimer l'espoir que ce groupe d'amitié puisse constituer un excellent cadre pour soutenir la consultation et renforcer la coopération entre les deux institutions législatives, ainsi que pour ouvrir des espaces de dialogue idoines entre parlementaires afin de servir les intérêts des deux pays.

Conviée à prendre la parole, l’ambassadrice du Canada a évoqué la dernière visite effectuée en octobre dernier en Algérie, par une délégation parlementaire canadienne, laquelle avait abouti à d’importantes réunions et rencontres ayant intéressé à la fois le volet politique, commercial et celui concernant la société civile. Aussi et dans ce même cadre d’activités parlementaires, Mme Patricia McCullag a convié le parlement algérien à choisir son représentant pour assister au FemParl MENA 2019, une manifestation attendue au Caire et à Beyrouth du 3 au 7 février prochain. Cette activité, a-t-elle expliqué, vise à rassembler une dizaine de femmes parlementaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord en vue de participer à un programme productif et intense de partage des connaissances, de leadership, de formation, mais aussi de plaidoyer sur les réseaux sociaux.

L’ambassadrice a par ailleurs réitéré le «plus ferme appui» au travail de ces parlementaires qui «vise à renforcer non seulement la coopération parlementaire entre nos deux pays mais plus largement l’étendue de nos relations bilatérales conjointes». De son côté, le président de ce groupe parlementaire d’amitié, le député Abdelmalek Sahraoui (FLN), a déclaré que ce groupe est en fait un espace propice pour échanger des points de vue, approfondir le dialogue et renforcer les liens d'amitié avec la partie canadienne.

A l’occasion de l’installation du groupe parlementaire d’amitié, l’ambassadeur d’Iran, Réza Amiri, s’est félicité de cette initiative et a affiché sa satisfaction quant à «la réalité des relations bilatérales».

L’ambassadeur a, d’autre part, souligné la volonté politique des deux parties de «développer davantage ces relations», les améliorer encore et les diversifier, ajoutant que l'installation du groupe d'amitié va «profiter aux deux pays». Intervenant pour sa part, le vice-président de l’APN, M. Abderrazak Terbèche, a mis en relief «la qualité et la force» des relations bilatérales, qui connaissent «une croissance soutenue». Revenant sur le volet parlementaire, M. Terbèche a fait part de son optimisme quant au fait que le groupe d'amitié Algérie-Iran puisse ajouter aux relations entre les deux organes législatifs un échange d’expériences.

Cette installation est «une nouvelle pierre qui s’ajoute à l’édifice des relations bilatérales». Prenant la parole le président de ce groupe d’amitié, le député Djilali Hmaidi, a indiqué que cet «espace parlementaire libre est à même d'approfondir le dialogue et la consultation, de promouvoir l'amitié et de renforcer les relations bilatérales».

Soraya Guemmouri