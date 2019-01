Relizane : décès des moudjahidine Mohamed Ferguene et Bachir Belbachir

Les moudjahidine Mohamed Ferguene et Bachir Belbachir, décédés lundi soir à Relizane, ont été accompagnés à leur dernière demeure, a-t-on appris hier de leurs familles. Feu Mohamed Ferguène (81 ans) est considéré comme un illustre moudjahid de la région de Relizane durant la guerre de Libération nationale.

Après le recouvrement de l'Indépendance, il a occupé plusieurs postes, dont celui de Président de l’APC de Relizane et de secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM). Il a été parmi les fondateurs des groupes d'autodéfense de la wilaya durant la décennie noire.

Le défunt a été inhumé mardi après-midi au cimetière «Chouala» de Mendes, à 30 km au sud du chef-lieu de wilaya, en présence de représentants de la famille révolutionnaire et de ses compagnons d’armes.

Feu Bachir Belbachir (79 ans) a combattu l'armée coloniale française dans la région d'Ami Moussa. Incarcéré dans la sinistre camp d'Oued El-Djemaâ, où il a subi d'inhumaines tortures qui lui ont laissé de profondes séquelles. Il a été accompagné à sa dernière demeure, mardi après-midi, au cimetière Amamra, à Zemoura, à 50 km au sud de Relizane, par ses proches et ses compagnons d'armes.