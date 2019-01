A propos des positions de l’Armée sur l’élection présidentielle : M. Gaïd Salah prévient certaines parties qui tiennent des propos « sans véracité »

Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a prévenu, hier à Oran, contre certaines parties mues par des «intentions sournoises» qui ont pris l'habitude, à l'approche de l'élection présidentielle, de tenter de préjuger «sans véracité» des prises de positions de l'institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles.

Au 3e jour de sa visite à la 2e Région militaire, et lors d'une réunion au siège du Commandement de la Région, le général de Corps d'armée «a attiré l'attention sur une importante question ayant trait à certains individus et parties qui tentent de préjuger, sans véracité, des prises de positions de l'institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles, et s'arrogent, à chaque fois, le droit de parler en son nom par tous les moyens, notamment les médias», souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Je tiens, à cette occasion, à rappeler, voire attirer l'attention sur cette importante question où certains individus et parties mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises ont pris l'habitude, à l'approche de l'échéance électorale présidentielle, de tenter de préjuger, sans véracité, des prises de positions de l'institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles, et s'arrogent, même, le droit de parler en son nom par tous les moyens, notamment les médias», a affirmé le chef d'État-major de l'ANP, dans une allocution à cette occasion. Pour le général de Corps d'armée, «tel est ce genre d'individus qui font prévaloir leurs intérêts personnels étriqués et leurs ambitions démesurées qui n'est, absolument, pas en rapport avec leurs véritables capacités sur plus d'un plan». «Ces individus optent, désormais et sans scrupule, pour cette démarche en paroles et en actes, en faisant fi de toutes les traditions et les bonnes valeurs desquelles est imprégné l'Algérien correct et qui sont adoptées par le peuple algérien pour devenir parmi ses spécificités qui le singularisent d'autrui. Ces bonnes manières sont les mêmes auxquelles l'ANP ne cesse, avec l'aide d'Allah, de donner la place méritée», a-t-il ajouté.



« Rendre la conduite des personnels militaires avec leurs différents grades et diverses responsabilités, une source d’inspiration et un exemple à suivre sur le chemin de la droiture. »



«C'est sur cet ensemble d'éthiques que la démarche professionnelle et effective de l'ANP se repose en permanence, et c'est à la lumière des orientations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale que notre Armée œuvre, sans répit, à rendre la conduite de ses personnels militaires avec leurs différents grades et diverses responsabilités, une source d'inspiration et un exemple à suivre sur le chemin de la droiture qui cadre avec les valeurs de l'ANP et sur lequel elle s'appuie dans sa démarche qui constitue le fondement de son caractère légaliste et républicain, respectueux de l'ordre constitutionnel. Une Armée qui n'a jamais de leçons à recevoir d'individus qui n'existent que par les cercles qui les commanditent», a-t-il fait valoir. «Perdant le sens de la mesure, ces individus s'accordent une vocation et une dimension qui ne sont pas les leurs, et se lancent, sans aucun scrupule, dans des affabulations débridées, découlant d'un narcissisme maladif, qui les pousse jusqu'à prétendre bien connaître le Haut Commandement de l'ANP pour prévoir sa position vis-à-vis des élections présidentielles, grave dérive qui dénote d'un seuil inquiétant d'inconscience que seule l'ambition aveugle peut provoquer», a encore poursuivi Gaïd Salah, dans son allocution. Il a rappelé, par la même occasion, que l'ANP «continue, sans répit, à consentir davantage d'efforts persévérants, réfléchis, prometteurs et ambitieux, avec la même volonté et la même détermination, étant une Armée purement professionnelle qui aspire à promouvoir et à développer toutes ses composantes, afin de pouvoir demeurer ce rempart qui défend et protège l'Algérie et uniquement l'Algérie, contre toute éventuelle menace quelles que soient la nature et l'origine». «Cette ambition qui émane de certaines mentalités vaincues par leur égoïsme et leur ingratitude envers la prestigieuse institution qui les a accueillis, a vu grandir et a formés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ils ont exercé, tout au long de leur carrière professionnelle, dans de simples fonctions qui ne leur permettent pas de songer ou d'aspirer à avoir meilleur que cela», a relevé le chef d'État-major de l'ANP.



« Des individus se sont permis de s’autoproclamer porte-parole de l’institution militaire et d’être asservis à des parties qui n’accordent aucune considération aux intérêts suprêmes de l’ANP, sachant que porter atteinte à l’Armée de n’importe quelle façon possible, constitue, assurément, un tort contre l’Algérie et son peuple. »



Il a ajouté que «de surcroît, ces individus se sont permis de s'autoproclamer porte-parole de l'institution militaire et d'être asservis à des parties qui n'accordent aucune considération aux intérêts suprêmes de l'ANP, sachant que porter atteinte à l'Armée de n'importe quelle façon possible, constitue, assurément, un tort contre l'Algérie et son peuple». Ces individus «font semblant d'oublier que les efforts consentis par l'ANP sont des étapes franchies pour l'Algérie et exclusivement pour l'Algérie», selon le chef d'État-major de l'ANP, précisant que «ces étapes s'appuient, en réalité, sur une stratégie clairvoyante, qui a permis de relever les multiples défis auxquels fait face notre région, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, où la contribution de notre pays et de ses Forces Armées dans la stabilité de la région lui a valu la reconnaissance à l'échelle internationale, où la stratégie et les modes d'action adoptés sont devenus un cas d'école». «À dire vrai, une Armée avec de telles caractéristiques, de tels efforts professionnels et avec de telles réalisations sur le terrain qui parlent d'elles-mêmes et que nous sommes intimement convaincus qu'elles suscitent un écho favorable au sein de notre peuple sur l'ensemble du pays, une Armée avec cette dimension et cet engagement saura toujours repérer son chemin droit qui concorde avec ses nobles missions constitutionnelles, et saura cerner les contours de la démarche active et rationnelle avec laquelle le parcours vers davantage de réalisations au service de l'Algérie et de son avenir, sera parachevé», a souligné le général de Corps d'armée.

«Que tout le monde sache que l'ANP ne prêtera pas attention, à travers le parachèvement de son processus effectif, à ceux qui ont égaré la capacité d'établir une distinction entre ce qui est personnel et ce qui est national», a-t-il mentionné.

«À ce titre, nous soulignons que la réglementation juridique sert toujours de contrôleur et de gardien contre tout agissement ou dépassement, et elle protégera les intérêts de l'ANP et de l'Algérie. Sur ce, cette réglementation juridique doit rester en vigueur et à travers laquelle notre institution se réserve le droit de faire appliquer à l'encontre de ces individus, les mesures légales appropriées», a ajouté Gaïd Salah.

Lors de la troisième journée de sa visite en 2e Région militaire à Oran, le général de Corps d'armée a observé à l'entrée du siège de la Région, un moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid Boudjenane Ahmed dit «Si Abbes», dont le siège porte le nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle érigée à sa mémoire et réciter la Fatiha du Saint Coran. En compagnie du général major Meftah Souab, Commandant de la Région, le général de Corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels de la Région, en présence des représentants des différents services de sécurité, où il a prononcé une allocution d'orientation, diffusée via visioconférence à l'ensemble des unités de la Région, et à travers laquelle il a mis l'accent sur les «missions nobles de l'ANP qui s'attache immuablement à les accomplir amplement et parfaitement». À la fin, la parole a été donnée aux cadres et personnels pour s'exprimer, conclut le communiqué.