Illettrisme : Venir à bout du phénomène

Le taux d’analphabètes en Algérie a enregistré un net recul depuis le lancement, ces dernières années, de la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme, a indiqué lundi à Tlemcen le directeur général de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA), Kherbouche Kamel. Prenant part à la célébration de la Journée arabe d’alphabétisation, organisée au palais de la culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen, M. Kherbouche a souligné que le taux d’analphabétisme, selon les statistiques de l’Office national des statistiques (ONS), est aujourd’hui de l’ordre de 9,44 % contre 22,3 % en 2008. «Ce recul traduit la volonté de l’Etat de venir à bout progressivement de ce phénomène», a-t-il souligné.

Le même responsable a relevé que les cours d’alphabétisation connaissent un grand engouement, signalant que le nombre d’inscrits pour l’actuelle année est de plus de 420.000 apprenants dont une grande majorité de femmes. Kherbouche Kamel a également signalé que les nouveautés du secteur pour la présente année est l’inscription de plus de 1.250 personnes aux cours de tamazight à travers plusieurs wilayas du pays, la modernisation des programmes d’alphabétisation destinés aux femmes rurales dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Union européenne. Par ailleurs, le directeur général de l’ONAEA a également fait état d’un partenariat entre son organisme et l’Office national d’enseignement et de formation à distance portant création d’une passerelle éducative pour permettre aux apprenants «d’avancer dans leurs cursus pour ceux qui le souhaitent». Le même responsable a annoncé d’autres actions en cours visant la modernisation et le développement de la lutte contre l’analphabétisme, à l’exemple du programme d’amélioration des capacités professionnelles des apprenants qui leur permet de développer une somme de connaissances dans divers domaines pour faciliter leur intégration socioéconomique. La célébration de la Journée arabe d’alphabétisation, organisée à Tlemcen, a donné lieu à diverses activités dont une exposition de produits artisanaux, des démonstrations d’écriture sur tableau des vieilles femmes libérées de l’analphabétisme et autres activités dont celles relatives à l’utilisation des micro-ordinateurs. L’assistance a suivi des lectures de poèmes et la présentation d’une pièce de théâtre dont le thème est la lutte contre l’analphabétisme. Une cérémonie de remise de prix et de séjours aux lieux saints de l’Islam (Omra) a clôturé cet événement.