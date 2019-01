Constantine : Les associations s’impliquent

La Journée arabe de l’alphabétisation a été célébrée, hier à Constantine, au niveau de la maison de la culture Malek-Haddad, et ce, en présence des représentants des autorités locales, des cadres de l’antenne de wilaya de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA), ainsi que des membres d’associations impliquées dans la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme. Pour cette année, le directeur local de l’ONAEA, Hocine Hamadi, a annoncé l’inscription de 3.300 nouveaux apprenants aux cours d’alphabétisation cette année, ce qui porte le nombre global des personnes fréquentant les établissements primaires, les maisons de jeunes et les mosquées répartis à travers les douze communes de la wilaya où est dispensé cet enseignement, à 10.830, encadrés par 450 alphabétiseurs, et parmi lesquels 4.000 sont concernés par le passage au niveau III, qui débute le mois prochain, et est destiné à asseoir définitivement les mécanismes de la lecture courante, ainsi qu’à une initiation à la communication écrite et à l’emploi des opérations de calcul dans des situations concrètes. Par ailleurs, le responsable a rappelé que la wilaya de Constantine était la seule à avoir mis en œuvre cette année la convention signée avec le ministère de l’Éducation, et en vertu de laquelle des apprenantes ont été intégrées au cours d’enseignement à distance à l’issue du programme d’alphabétisation. Dans ce contexte, il convient de souligner l’impact sur le nombre d’inscrits, appartenant essentiellement à la catégorie dite « autonome», soit des femmes au foyer, des travailleurs indépendants ou des sans-emplois, des campagnes de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme lancées par l’antenne de Constantine de l’office et ses partenaires du mouvement associatif, principalement l’association Iqraa, et qui ont touché les différentes régions de Constantine, particulièrement les zones rurales et enclavées.

I. B.