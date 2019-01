Le secteur de l’éducation nationale connaîtra-t-il de nouveau, en ce début de deuxième trimestre, des protestations comme celles enregistrées durant l’année précédente ? C’est la question que se posent la plupart des élèves et leurs parents, qui sont inquiets depuis l’annonce d’une grève nationale pour le 21 janvier prochain par des organisations syndicales autonomes (Unpef, Cnapeste, Snapest, SNTE, CLA et Satef). Parmi les revendications formulées par ces syndicats, figurent la révision du statut particulier des travailleurs de l’éducation nationale et des œuvres sociales ainsi que « la levée des entraves aux libertés syndicales «. Ils réclament, également, l’application du décret présidentiel 14/266 du 28 septembre 2014 portant revalorisation des diplômes DEUA et licence dans l’enseignement primaire. De son côté, la ministre de l'Education nationale, soucieuse de préserver la stabilité du secteur, a réitéré, encore une fois, son engagement à consacrer le principe du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux afin de parvenir à des solutions, annonçant à cette occasion la tenue prochaine d’une rencontre avec l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF) pour «trouver des solutions « à leurs revendications, tout en soulignant sa «disposition» au dialogue.

«Les préoccupations des enseignants et des employés sont au cœur des priorités du secteur», a affirmé, hier, Nouria Benghabrit, qui a mis l’accent sur les efforts consentis par le secteur en vue d’améliorer la situation socioprofessionnelle des travailleurs. Elle a affirmé en outre que ces efforts « n'ont jamais cessé d'inclure le secteur, en dépit de la conjoncture difficile et de la situation financière particulière du pays». La ministre a appelé à faire preuve de « responsabilité» et à déployer « davantage» d'efforts afin de « préserver» la stabilité du pays, tout en soulignant que la consécration de la culture du dialogue avec tous les acteurs est à même de « créer» un climat de confiance et de sérénité, surtout avec les voix qui s'élèvent, une nouvelle fois, pour hypothéquer la stabilité du secteur et la scolarité des élèves. Elle a fait état de la régularisation, en collaboration avec la Direction générale de le Fonction publique, de 119.468 dossiers relatifs aux personnels du secteur, relevant, dans ce sens, «des dysfonctionnements» en matière de traitement de dossiers au niveau de 22 Directions de wilayas de l'éducation ou d'autres services concernés. Pour ce qui est des cas en instance, Mme Benghabrit a fait savoir que les dossiers seront étudiés «au cas par cas et tranchés en temps opportun».

Elle a indiqué que l'État s'attelle à améliorer la situation socioprofessionnelle des fonctionnaires relavant des corps communs, ainsi que les ouvriers professionnels, précisant que cette catégorie a connu «une nette amélioration au cours des dernières années». Pour ce qui est de la question de la prime de rendement, la première responsable du secteur a rappelé l’abrogation du décret 90-194 du 23 juin 1990 (modifié et complété) fixant la prime de rendement pour cette catégorie à 5% du salaire de base, en le replaçant par le décret 10-134 du 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire de cette catégorie. Ainsi, il a été décidé d'attribuer une prime de rendement trimestrielle de 30% du salaire de base à cette catégorie. La ministre a, en outre, indiqué que l'indemnité de soutien aux activités de l'administration a été fixée à 10% du salaire de base, précisant que l'indemnité mensuelle des services administratifs communs variait de 25% à 40%, selon les catégories des fonctionnaires. Mme Benghabrit a, également, fait savoir que l'indemnité mensuelle des services techniques communs a été fixée à 25% pour les techniciens, et à 40% pour les ingénieurs.

Sur un autre registre, la ministre a plaidé pour «l'adoption des moyens de gestion modernes à travers la numérisation qui garantit la transparence et la célérité et permet la traçabilité des opérations réalisées au niveau local».

Elle a mis en exergue l’importance des rencontres périodiques tenues par le ministère avec les personnels du secteur et les sessions de formation organisées à leur profit dans différents domaines, qui, selon ses termes, permettra d’améliorer davantage la situation des travailleurs et d’instaurer un climat de confiance et de sérénité à l’échelle nationale.

Kamelia Hadjib