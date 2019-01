Plusieurs établissements scolaires réceptionnés à Alger : Atténuer la surcharge des classes

Une enveloppe de 90 milliards de dinars a été débloquée par la wilaya, pour la réhabilitation de 99 groupements scolaires, 27 CEM et 18 lycées, dans les différentes localités de la capitale.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a qualifié, hier à Alger, d’ «immoral» le doute émis par certains sur l'exactitude des chiffres publiés par son département sur les résultats des écoliers lors du premier trimestre.

Lors d’un point de presse organisé à l’issue de la visite d’inspection qu’elle a effectuée au niveau de plusieurs localités de la capitale en compagnie du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, la ministre a déclaré que le retour de la confiance «avec les partenaires sociaux doit reposer sur la transparence et la vérité».

Aussi, la polémique soulevée sur ce qui a été qualifié de «guerre des chiffres» concernant les résultats et moyennes des élèves obtenus lors du premier trimestre, et relayée par certains médias, a fait dire à la ministre de l’Education nationale que ces allégations relèvent plus d’une énième tentative de déstabiliser ce secteur névralgique que d’un souci de vérifier la véracité de faits établis. A cet effet, Mme Benghabrit a déploré le fait que la presse ait fait référence à «des chiffres absolument non représentatifs».

Les chiffres publiés par le département de l’Education «sont issus de plus de 91% des établissements scolaires du pays», a-t-elle indiqué, en ajoutant qu’ «on peut ne pas être d’accord sur l’analyse –de ces chiffres– mais cela ne devrait en aucun cas être un motif pour douter de leur exactitude». Interrogée sur la grève annoncée pour le 21 janvier prochain par certains syndicats du secteur, Mme Benghabrit a assuré que «les portes du débat resteront ouvertes pour parvenir à une solution», déplorant «le retrait de certains syndicats de la charte d’éthique de l’éducation». Elle évoquera, dans le même contexte, «les mesures nécessaires» qui devraient être prises face à ce genre de situations récurrentes. La ministre a assuré que son département œuvre a relever «le défi de l’école de qualité», censée être la responsabilité de tous les intervenants : «Ce défi nous impose de respecter une certaine méthode de travail», a-t-elle dit. La tournée d’hier a été l’occasion pour la ministre de faire le point sur plusieurs projets relevant de son secteur, le plus important étant l’inauguration de plusieurs établissements scolaires devant «atténuer la surcharge au sein des classes», notamment pour ceux relevant des Directions de l’éducation d’Alger-Ouest et d’Alger-Est, caractérisées selon elles, par «un système de roulement qui a atteint les 30%, alors qu’il ne dépasse pas les 6% dans les autres wilayas». Mme Benghabrit a soulevé quelques observations concernant la réception des équipements relevant de son secteur, en expliquant que «le recours aux établissements de remplacement peut se faire durant toute l’année» et cela pour permettre aux élèves de bien suivre leur cursus. L’éducation nationale a un planning à suivre, et pour ce faire, «l’infrastructure devrait être prête en général le mois d’août», a-t-elle dit. Mais, poursuit-elle, «le nombre de familles qui seront relogées dans les différentes opérations de distribution de logements nous oblige d’accompagner cette opération par un suivi et une réception des établissements relevant du secteur». De son côté, le wali d’Alger a expliqué que la réception de ces nouvelles structures «est ce qui permettra de sortir du bout du tunnel en matière de carences dans le domaine» et marquera «un nouveau départ» pour la wilaya d’Alger et ses nouvelles cités. Dans le même sillage, M. Zoukh a signalé que la wilaya d’Alger à débloqué «une enveloppe de 900 millions de dinars pour la réhabilitation de 99 groupements scolaires, 27 CEM et 18 lycées». S’ajoute à cela, la programmation de plusieurs projets «dont la restructuration de 76 groupements scolaires, 18 CEM et 11 lycées». Plusieurs établissements scolaires fonctionnent grâce à l’énergie solaire, «quatre le sont actuellement, ainsi que 11 en cours de construction, et nous étudions la possibilité d’équiper 57 autres établissements prochainement», a indiqué M. Zoukh.

Tahar Kaidi