Agence nationale de l’emploi : Plus de 375.400 placements en 2018

«Afin de contribuer à la résorption du chômage, l’ANEM a réalisé l’année passée quelque 375.420 placements d’emploi sur le territoire national», a révélé son directeur général, lors de son passage sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale. M. Ahmed Redha Zegadi, a souligné à cette occasion que l’ensemble de ces dispositifs ont permis l’insertion d’un grand nombre de jeunes dans les entreprises économiques privées et publiques et assuré que l’année 2018 a été positive pour l’Agence nationale de l’emploi qui a connu une augmentation de 7% par rapport à 2017. «Le secteur privé a remporté la part du lion en installant 300.411 jeunes demandeurs d’emploi personnes, soit 80% du total des placements alors que le secteur public a employé plus de 75.000 personnes», a-t-il affirmé tout en indiquant, à propos des principaux secteurs économiques concernés par les offres d’emploi, que 34% émanent du secteur des services, 32% de celui de l’industrie, lequel enregistre «une légère augmentation», 31% de celui du bâtiment et des travaux publics (BTPH), 3% représentent les offres d’emploi émanant du secteur de l’agriculture. Le DG de l’ANEM a rappelé, dans ce sens, que l’année 2018 a connu « une relance de l’emploi à la faveur de certaines décisions du gouvernement, dont la levée du gel sur des projets de développement, notamment dans les secteurs de l’Education nationale, de la Santé ainsi que de l’Hydraulique. «Une nouvelle dynamique a été constatée sur le marché de l’emploi», a-t-il souligné, faisant remarquer que le nombre de demandeurs d’emploi inscrits au niveau de l’ANEM en 2018 a atteint les 1,5 million dont 30% sont des diplômés universitaires et 23% des diplômés des centres de formation professionnelles.Selon M. Zegadi, le taux de réponse aux demandes d’emploi via l’ANEM a atteint 83% en 2018. «Dans le processus de recrutement, l’ANEM joue un rôle d’intermédiaire entre les employeurs et les demandeurs d’emploi. L’agence reçoit des offres de la part des entreprises et place les profils selon les critères exigés par les entreprises» a-t-il dit, précisant qu’en 2018, l’agence a reçu près de 499.000 offres d’emplois classiques, soit une augmentation de 10%, par rapport à 2017.



2019 verra le lancement du service médiatique à distance



Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation de l’Agence nationale pour l’emploi, le responsable a annoncé le lancement, en 2019, d’un espace multimédia comprenant des courts métrages et des données écrites, un espace qui sera intitulé «Livre blanc» visant à enseigner aux demandeurs d’emploi à domicile les «bonnes» techniques de recherche d’emploi et rappelé l’organisation, de 2015 à 2018, de plus 16.200 ateliers sur les mécanismes de recherche d’un emploi, au niveau national, et auxquels ont bénéficié plus de 181 616 personnes. Il y a lieu de noter que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a promis d’accorder la «priorité» aux jeunes insérés dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), dans les opérations de placement classique au sein du monde du travail en 2019 «sur un total de 407.038 bénéficiaires de ce dispositif, 100.000 n’ont pas encore bouclé une année depuis leur insertion»avait déclaré le ministre.La principale problématique qui se pose concernant la situation de ces jeunes était liée, selon le premier responsable du secteur, au fait que 72 % d’entre eux relèvent du secteur administratif, ce qui prolonge la durée de leur insertion, au regard des conditions requises pour ce faire.Aussi, en dépit des progrès «positifs» enregistrés en matière d’emploi, «plusieurs offres d’emplois n’ont pas encore été satisfaites pour plein de raisons», a fait savoir le ministre qui a expliqué que le «taux de satisfaction des offres d’emploi déposées dans le cadre du placement classique est estimé à 73 % seulement». Il a ajouté dans ce sens que «9.843 demandeurs d’emploi ont refusé les offres d’emploi dont 83 % sont des hommes et 16 % des universitaires», soutenant que le travail dans le secteur privé et les salaires comptaient parmi les causes récurrentes du refus enregistré au niveau des agences locales de l’emploi».Partant de là, il a affirmé que seule, la modernisation de la gestion du marché du travail, qui confèrera davantage de transparence et d’équité à la gestion des programmes relatifs aux offres d’emploi et au placement des demandeurs d’emploi en recourant à tous les dispositifs disponibles au niveau de la wilaya en vue de consacrer la justice et l’égalité des chances entre les demandeurs d’emploi, notamment les jeunes.

A signaler également que 2 millions de jeunes ont bénéficié du dispositif DIAP depuis sa création en 2008, dont 1,7 million insérés à titre permanent dans les différents modes disponibles au sein du marché de l’emploi. Le montant total alloué à la mise en œuvre de ce dispositif s’élève à 735 milliards de DA.

Sarah A. Benali Cherif